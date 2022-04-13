Как оригинально покрасить яйца на Пасху: мраморный эффект при помощи двух ингредиентов

Мраморные яйца будут чудесным украшением праздничного пасхального стола.

Одним из главных атрибутов светлого праздника Пасха, а также обязательный "компонент" праздничной пасхальной корзины — это яйца (крашанки, писанки). Традиция красить яйца появилась достаточно давно, и продолжает существовать и сейчас. Многие хозяйки стараются как можно разнообразней украсить свои крашанки, используя различные средства и методики.

"Телеграф" предлагает вам ознакомиться с очень оригинальным и в то же время простым способом покраски яиц, который позволяет сделать мраморный эффект. Чтобы достичь такого результата, нужно всего два ингредиента, которые наверняка найдутся в каждом доме — луковая шелуха и зеленка.

Яйца с таким эффектом получаются очень красивые, оригинальные в оформлении и блестящие. И самое главное яйца получаются безвредными так как используется луковая шелуха и обычная медицинская зеленка.

Ингредиенты:

луковая шелуха;

флакон зеленки;

лоскуты марли и нитки;

Способ приготовления:

Измельчите луковую шелуху. Сырое яйцо смочите в воде и посыпьте шелухой. Заверните яйцо в марлю и завяжите ее ниткой. Поместите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте ложку соли и зеленку. Кипятите яйца в зеленке 12 минут после закипания воды.

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