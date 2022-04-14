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Чем обработать яблони в апреле, чтобы они хорошо плодоносили: полезные советы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Как правильно обрабатывать яблони в апреле
Как правильно обрабатывать яблони в апреле

Качество и количество вашего урожая напрямую зависит от качества обработки деревьев

Как только снежный покров сходит с земли, а среднесуточная поднимется выше 3-5°С, на деревьях активизируются грибковые и бактериальные заболевания. Именно поэтому весной обязательно нужно опрыскать яблони и груши препаратами, защищающими от вредителей и болезней.

Об этом пишет sadsezon.com.

Когда нужно обрабатывать яблони от вредителей

Идеальное время для обработки – начало и середина апреля. Помните, что сначала с деревьев необходимо счистить мох и лишайники. Затем нужно обрезать сломанные и вымерзшие за зиму ветки, если обрезка деревьев не проводилась в феврале-марте и такие ветки остались и лишь потом начинать обработку.

Как обрабатывать яблони от вредителей

Чтобы яблони были здоровыми, за сезон их нужно обработать 4 раза. Чаще всего для этого используются лишь два препарата:

  • рано весной, пока не распустились почки: бордоской смесью – это против грибных болезней (опрыскивать надо и сами деревья и почву в приствольном круге);
  • когда появятся бутоны: Фуфаноном – это от вредителей и клещей;
  • после опадания лепестков: Фуфаноном, а через день – бордоской смесью ;
  • после сбора плодов: Фуфаноном, а через день – бордоской смесью.

Препараты нужно использовать согласно инструкции. Обработки желательно проводить в солнечный безветренный день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сажать в огороде в начале мая.

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