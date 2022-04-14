Чистый четверг 2022: когда отмечаем и что нельзя делать в этот день

Считается, что в Чистый четверг происходит обновление, всепрощение

За три дня до светлого праздника Пасхи православные верующие встречают приход Чистого четверга. В 2022 году праздник выпадает на 21 апреля. Приметы этого дня в первую очередь связаны с очищением – души, тела и жилья.

"Телеграф" собрал для вас все важные приметы на этот день, а также главные запреты.

История праздника

Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус и его ученики провели Тайную Вечерю, на которой Спаситель омыл ноги своим апостолам, во имя любви к ближнему своему. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.

Верующие почитают этот день. Считается, что в Чистый четверг происходит обновление, всепрощение перед страшной казнью Иисуса Христа.

Что можно делать в Чистый четверг

Главная традиция Чистого четверга – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц

В Великий четверг православные непременно совершают омовение. Но делать это надо не вечером, как считают многие, а рано утром – до восхода солнца.

После умывания и купания нужно тщательно убрать и весь дом.

Также в Чистый четверг принято пересчитывать все деньги. Причем не один раз, а три – до восхода солнца, в полдень и после заката.

Чего нельзя делать в Чистый четверг

Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье.

Нельзя давать и брать в долг в Чистый четверг

Не стоит поднимать деньги с земли

Запреты и традиции Чистого четверга: инфографика

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