Чистый четверг 2022: когда отмечаем и что нельзя делать в этот день
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Считается, что в Чистый четверг происходит обновление, всепрощение
За три дня до светлого праздника Пасхи православные верующие встречают приход Чистого четверга. В 2022 году праздник выпадает на 21 апреля. Приметы этого дня в первую очередь связаны с очищением – души, тела и жилья.
"Телеграф" собрал для вас все важные приметы на этот день, а также главные запреты.
История праздника
Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус и его ученики провели Тайную Вечерю, на которой Спаситель омыл ноги своим апостолам, во имя любви к ближнему своему. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.
Верующие почитают этот день. Считается, что в Чистый четверг происходит обновление, всепрощение перед страшной казнью Иисуса Христа.
Что можно делать в Чистый четверг
- Главная традиция Чистого четверга – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц
- В Великий четверг православные непременно совершают омовение. Но делать это надо не вечером, как считают многие, а рано утром – до восхода солнца.
- После умывания и купания нужно тщательно убрать и весь дом.
- Также в Чистый четверг принято пересчитывать все деньги. Причем не один раз, а три – до восхода солнца, в полдень и после заката.
Чего нельзя делать в Чистый четверг
- Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье.
- Нельзя давать и брать в долг в Чистый четверг
- Не стоит поднимать деньги с земли
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