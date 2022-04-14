Укр

Астролог назвала дату окончания войны в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Конец войны в Украине совсем близко, уверена астролог Новость обновлена 14 апреля 2022, 08:56
Конец войны в Украине совсем близко, уверена астролог

Датой окончания войны астролог называет 10 июля

Астролог Мария Онищенко назвала дату, когда война в Украине, развязанная россией, наконец-то закончится. По ее словам, боевые действия в Украине могут прекратиться уже через 10 дней, а вот полностью война закончится лишь летом.

Об этом астролог рассказала в комментарии программе "Зірковий шлях".

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"24 апреля прекратятся боевые действия. Ракеты перестанут лететь. 30 апреля — переговоры. 16 мая — возможно, Украина подпишет какой-то договор о нейтральном статусе, а вступления в НАТО не будет и, возможно, даже в Евросоюз. Если мы до 16 мая не войдем в Евросоюз, то это произойдет уже не сейчас, это точно. Астрологично война закончится 10 июля 2022-го года", — говорит Онищенко.

Кроме того, астролог отметила, что через 2-2,5 года война в Украине снова может начаться. Это может произойти если Украина за это время не защитить свои границы на высоком государственном уровне.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

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