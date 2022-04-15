Пасха 2022: почему даты празднования у западных и восточных христиан разные

Пасха — главнейший из праздников в христианском календаре

Пасха — это великий церковный праздник, который установлен в память воскресения Иисуса Христа после распятия. Также он олицетворяет пробуждение природы ото сна и избавление от грехов.

"Телеграф" рассказывает, почему существует разница в датах празднования западных и восточных христиан, а также о главных отличиях праздников.

Пасха 2022: почему даты у западных и восточных христиан разные

Православные восточного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля, а христиане западного обряда — 17 апреля.

В принципе расчет даты празднования Пасхи у христиан восточного и западного обрядов одинаковый, разницы лишь в том, что верующие ссылаются на разные календари. Православные восточного обряда пользуются юлианским календарем, а западного – григорианским.

Напомним, что дата Пасхи переходящая и каждый год определяется по лунно-солнечному календарю, и припадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Главные отличия празднования Пасхи у западных и восточных христиан

Великий пост

Перед Пасхой все верующие соблюдают строгий пост, однако у православных восточного обряда он намного строже, чем у западного. К примеру, православным восточного обряда запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения, а также нужно воздерживаться от веселых мероприятий. А вот пост у христиан западного обряда верующим разрешается есть яйца, молочные продукты и рыбу. Также не такой строгий запрет на употребление мяса.

Праздничная трапеза

Православные восточного обряда не представляют Пасху без традиционного пасхального кулича, а вот в западной традиции нет существует определенной традиции, связанной с Пасхальной выпечкой. Также у католиков отсутствует традиция освящать куличи и крашеные яйца.

Символика

У восточных христиан основными символами Пасхи также являются крашеные яйца, а у христиан западного обряда праздник в основном ассоциируется с шоколадными яйцами и пасхальными зайцами.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какую погоду ждать украинцам на Пасху-2022. Народный синоптик сообщил, что в Украине ожидается похолодание.