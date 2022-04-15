Посевной календарь на апрель: когда благоприятно сеять рассаду

Благополучность урожая зависит от фазы Луны, которая влияет на силу земли.

Апрель — идеальный месяц, чтобы сажать и сеять рассаду по лунному посевному календарю. Главное правильно подобрать дни, когда и что именно можно сажать в качестве рассады. Также, стоит сразу напомнить, что важно также следить и за погодой, ведь высаживать культуры нужно тогда, когда что почва уже прогрелась.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на вторую половину апреля 2022 года, чтобы знать, что и когда нужно сажать, чтобы получить хороший урожай осенью.

Лунный календарь на вторую половину апреля 2022 года

Новолуние: 30 апреля в 23:28 (нежелательное время для работ с растениями).

Полнолуние: 16 апреля в 21:55 (нежелательное время для работ в саду и огороде).

Убывающая Луна: с 17 по 29 апреля 2022 (можно обрабатывать и опрыскивать деревья и кустарники от вредителей, подпитывать почву удобрениями, подрезать засохшие ветки).

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Что и когда сеять в апреле на рассаду

На рассаду в апреле сеют семена помидоров, огурцов, арбузов, дынь, тыквы, баклажанов, кукурузы, кабачков. Можно также сажать разные виды зелени. Стоит отметить, что ни в новолуние, ни в полнолуние не стоит уделять время подготовке и посеву рассады. Считается, что эти фазы луны оказывают негативное влияние на урожай.

Благоприятные дни для посева рассады в апреле 2022:

зелень — 17-18 и 26-27,

огурцы — 15, 17-18 и 26-27,

чеснок — 17-22,

лук — 17-22 и 26-27,

томаты — 17-18 и 26-27,

капуста — 15, 17-18, 26-27.

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Благоприятные дни для высадки рассады в апреле 2022:

Высадка рассады — 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27 апреля.

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай — читайте в материале "Телеграфа".