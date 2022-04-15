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Чем красить яйца на Пасху: проверенные натуральные красители

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чем красить яйца на Пасху: проверенные натуральные красители Новость обновлена 15 апреля 2022, 09:34

Большинство из таких "красителей" наверняка есть и на вашей кухне

Сейчас в магазинах можно найти множество различных красителей и наклеек, которыми можно украсить яйца на Пасху, однако можно обойтись и без этого, покрасив все натуральными красителями. Более того, такой краситель делается очень легко и все ингредиенты наверняка есть на каждой кухне.

Да, природные красители не дадут такого яркого оттенка яйцам, как химические, однако очень нежные и красивые цвета вам гарантированы. Плюс ко всему такие красители абсолютно безвредны.

Существует множество овощей, фруктов, приправ, напитков, которые способны окрасить скорлупу. "Телеграф" предлагает Вам наглядную инфографику, в которой приведены те продукты, которые помогут вам в покраске яиц.

Как окрасить яйца натуральными красителями

  • Для окрашивания натуральными продуктами подойдут только белые яйца.
  • В горячую воду добавлять нужный ингредиент и тут — два варианта: или сразу варить в нем яйца, или же просто на время оставить их уже в окрашенной воде. Чем дольше яйцо в нем пролежит, тем насыщенней будет цвет.
  • Отметим, что до окрашивания яйца желательно протереть уксусом или вымыть с содой, тогда краска ляжет равномерно. А после извлечения уже окрашенных яиц, их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой.
  • Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть холодными (из холодильника). Их нужно несколько часов подержать при комнатной температуре.
  • После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца нельзя тереть полотенцем с усилием.
  • После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.

Теги:
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