Чем красить яйца на Пасху: проверенные натуральные красители

Большинство из таких "красителей" наверняка есть и на вашей кухне

Сейчас в магазинах можно найти множество различных красителей и наклеек, которыми можно украсить яйца на Пасху, однако можно обойтись и без этого, покрасив все натуральными красителями. Более того, такой краситель делается очень легко и все ингредиенты наверняка есть на каждой кухне.

Да, природные красители не дадут такого яркого оттенка яйцам, как химические, однако очень нежные и красивые цвета вам гарантированы. Плюс ко всему такие красители абсолютно безвредны.

Существует множество овощей, фруктов, приправ, напитков, которые способны окрасить скорлупу. "Телеграф" предлагает Вам наглядную инфографику, в которой приведены те продукты, которые помогут вам в покраске яиц.

Как окрасить яйца натуральными красителями

Для окрашивания натуральными продуктами подойдут только белые яйца.

В горячую воду добавлять нужный ингредиент и тут — два варианта: или сразу варить в нем яйца, или же просто на время оставить их уже в окрашенной воде. Чем дольше яйцо в нем пролежит, тем насыщенней будет цвет.

Отметим, что до окрашивания яйца желательно протереть уксусом или вымыть с содой, тогда краска ляжет равномерно. А после извлечения уже окрашенных яиц, их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой.

Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть холодными (из холодильника). Их нужно несколько часов подержать при комнатной температуре.

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После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца нельзя тереть полотенцем с усилием.

После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.