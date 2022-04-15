Чем красить яйца на Пасху: проверенные натуральные красители
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Большинство из таких "красителей" наверняка есть и на вашей кухне
Сейчас в магазинах можно найти множество различных красителей и наклеек, которыми можно украсить яйца на Пасху, однако можно обойтись и без этого, покрасив все натуральными красителями. Более того, такой краситель делается очень легко и все ингредиенты наверняка есть на каждой кухне.
Да, природные красители не дадут такого яркого оттенка яйцам, как химические, однако очень нежные и красивые цвета вам гарантированы. Плюс ко всему такие красители абсолютно безвредны.
Существует множество овощей, фруктов, приправ, напитков, которые способны окрасить скорлупу. "Телеграф" предлагает Вам наглядную инфографику, в которой приведены те продукты, которые помогут вам в покраске яиц.
Как окрасить яйца натуральными красителями
- Для окрашивания натуральными продуктами подойдут только белые яйца.
- В горячую воду добавлять нужный ингредиент и тут — два варианта: или сразу варить в нем яйца, или же просто на время оставить их уже в окрашенной воде. Чем дольше яйцо в нем пролежит, тем насыщенней будет цвет.
- Отметим, что до окрашивания яйца желательно протереть уксусом или вымыть с содой, тогда краска ляжет равномерно. А после извлечения уже окрашенных яиц, их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой.
- Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть холодными (из холодильника). Их нужно несколько часов подержать при комнатной температуре.
- После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца нельзя тереть полотенцем с усилием.
- После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.
Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.