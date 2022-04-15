Можно ли печь паски в Страстную Пятницу: приметы и запреты

Со Страстной пятницей связано много поверий и запретов

Церковный календарь чрезвычайно богат на праздники, среди которых одним из самых важных является Светлая Пасха. Отметим, что перед праздником наступает Страстная седьмица или Страстная неделя, каждый из дней которой несет в себе определенный смысл и определенные традиции. Самым строгим днем из недели является Страстная пятница.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2022-м году Страстная пятница и что нельзя делать в этот день. Также мы ответим на вопрос, можно ли печь праздничные паски в этот день.

Когда Страстная пятница в 2022 году

Православные западного обряда отмечают Страстную пятницу 15 апреля, а христиане восточного — 22 апреля.

Страстная пятница — это последняя пятница перед празднованием Пасхи. Это самый траурный и строгий день всего поста, ведь в Страстную пятницу церковь поминает страдания и Крестную смерть Христа. В этот день, по традиции, из еды потребляют только хлеб и пьют воду.

Страстная пятница 2022: что нельзя делать

Запрещено стирать, шить и резать — ножом или ножницами.

Нельзя делать любую домашнюю работу.

Нельзя смеяться и веселиться.

Не стоит пересаживать домашние растения.

Запрещено проводить любые работы на земле, втыкать в землю лопаты.

Необходимо воздержаться от употребления алкоголя.

Можно ли выпекать праздничные паски в Страстную пятницу?

Существует много разных мнений по этому поводу. Однозначного ответа на этот вопрос не дает даже церковь. Традиционно все приготовления к Светлой Пасхе хозяйки завершали в Чистый четверг или Великую Субботу, однако никаких конкретных запретов на приготовление пасхальных блюд именно в Страстную пятницу нет.

Священник УГКЦ Олег Кобель, в комментарии для "РБК", отметил, что всю необходимую работу по дому можно делать и в Страстную пятницу, однако ею заниматься разрешается только после утреннего богослужения.

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Более того, считается, что паски, испеченные в Страстную пятницу, долго не черствеют, не плесневеют, хорошо хранятся, а также обладают особыми целебными свойствами.

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