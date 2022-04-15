Важные пасхальные праздники в 2022-м году: какие даты следует помнить

Праздники и памятные даты перед Пасхой в 2022 году.

Светлый праздник Пасха или Воскресение Христово — это один из самых великих и важных дат в церковном календаре. В этот день верующие восславляют чудо Воскресения Христа и устраивают массовые гуляния. Дата праздника меняется каждый год и высчитывается по лунному календарю. В 2022-м году Пасха припадает на 24 апреля.

Напомним, что в преддверии Пасхи также отмечается Страстная неделя, каждый день из которой напоминает о последних днях мирской жизни Иисуса до его распятия и смерти. Отметим, что на этот период приходятся самые строгие ограничения Великого поста.

Чтобы Вы не пропустили ни одну из важных дат, "Телеграф" составил календарь пасхальных праздников в 2022 году.

16 апреля отмечается Лазарева суббота, установленная в честь чуда, которое совершил Иисус, — воскрешения святого Лазаря. А 17 апреля припадает Вербное воскресенье, которое символизирует вход Иисуса в Иерусалим, чтобы принять свою смерть и искупить грехи человечества.

С 18 апреля начинается Страстная неделя. В эти дни православные строго соблюдают пост, молятся, и ни в коем случае не развлекаются. Каждый день из Страстной недели по-особому важен, однако больше выделяют три из них — Чистый четверг — 21 апреля, Страстную пятницу — 22 апреля, и Великую субботу — 23 апреля, когда происходит схождение Благодатного огня. Ну и заканчивается Страстная неделя Великим Воскресением, то есть Пасхой.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какую погоду ждать украинцам на Пасху-2022. Народный синоптик сообщил, что в Украине ожидается похолодание.