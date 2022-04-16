Укр

Лазарева суббота 2022: что категорически нельзя делать в праздник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лазарева суббота 2022: что категорически нельзя делать в праздник

Лазарева суббота – особый день, когда нельзя выполнять тяжелую работу.

В субботу, 16 апреля, весь православный мир празднует светлый праздник — Лазареву субботу. В этот день православная церковь вспоминает удивительное событие – совершенное Иисусом Христом чудесное воскрешение из мертвых праведного Лазаря. Отметим, что постоянной даты у праздника нет, однако каждый год Лазарева суббота отмечается за день до Вербного воскресенья.

Главная традиция на Лазареву субботу — это выломать веточки вербы, освятить их на вечерней службе в церкви и принести в дом. Также в этот день люди наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если много – год будет урожайным и богатым на хорошие события.

В этот день верующие посещают церковь, молятся об избавлении от болезней. По возможности в этот день следует находиться в радостном настроении.

Лазарева суббота: что нельзя делать

  • Нельзя сквернословить, ругаться, браниться и желать кому-то зла,
  • Под запретом выполнение тяжелой работы и работы по дому: стирка, уборка, шитье, занятия рукоделием.
  • Нельзя веселиться и устраивать праздники,
  • Запрещено употреблять алкоголь и переедать,
  • Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты,
  • Не стоит отказывать кому-то в помощи,
  • Запрещено поминать покойных и ходить на кладбища,
  • Нельзя грустить и унывать.

Также ми советуем вам ознакомиться с календарем пасхальных праздников на 2022 год, чтобы не упустить ни одну важную дату.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Пасху в Украине. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день.

Теги:
#Праздник #Запреты #Лазарева суббота
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