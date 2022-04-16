Лазарева суббота 2022: что категорически нельзя делать в праздник

Лазарева суббота – особый день, когда нельзя выполнять тяжелую работу.

В субботу, 16 апреля, весь православный мир празднует светлый праздник — Лазареву субботу. В этот день православная церковь вспоминает удивительное событие – совершенное Иисусом Христом чудесное воскрешение из мертвых праведного Лазаря. Отметим, что постоянной даты у праздника нет, однако каждый год Лазарева суббота отмечается за день до Вербного воскресенья.

Главная традиция на Лазареву субботу — это выломать веточки вербы, освятить их на вечерней службе в церкви и принести в дом. Также в этот день люди наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если много – год будет урожайным и богатым на хорошие события.

В этот день верующие посещают церковь, молятся об избавлении от болезней. По возможности в этот день следует находиться в радостном настроении.

Лазарева суббота: что нельзя делать

Нельзя сквернословить, ругаться, браниться и желать кому-то зла,

Под запретом выполнение тяжелой работы и работы по дому: стирка, уборка, шитье, занятия рукоделием.

Нельзя веселиться и устраивать праздники,

Запрещено употреблять алкоголь и переедать,

Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты,

Не стоит отказывать кому-то в помощи,

Запрещено поминать покойных и ходить на кладбища,

Нельзя грустить и унывать.

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