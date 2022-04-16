Когда сажать картофель в апреле 2022: до или после Пасхи

Чтобы понять, когда сажать картофель, нужно определить температуру грунта.

Пока на подоконниках созревает рассада, о благоприятных датах посева которой мы писали ранее, пора подумать о посадке картофеля. Ведь даже несмотря на то, что в Украине идет война, хозяева все равно засаживают свои огороды различными овощами. И апрель — это как раз тот месяц, когда начинается активная работа в огороде и саду.

"Телеграф" рассказывает о самых благоприятных датах посадки картофеля в апреле 2022-го года, а также о том, можно ли заниматься огородными делами во время Страстной недели перед Пасхой.

Когда сажать картошку в 2022 году

Стоит отметить, что определенных дат для посадки картофеля нет, но есть некие "правила". Так как эта культура не переносит заморозков, лучше подождать с ее высадкой до более теплой погоды. Оптимальная температура почвы для посадки картофеля — 8-10 градусов.

Когда лучше сажать картошку по лунному календарю

Если следить за лунным календарем, то хорошее время для посадки картофеля наступает, когда Луна находится в Раке, так клубни будут дольше храниться. А если посадить в Тельце или Овне, то быстро появятся всходы и растения не будут болеть. В апреле 2022-го года это такие дни: 27, 28, 29 и 30 число.

Можно ли сажать картошку на Страстной неделе?

Конкретных запретов на посадку картофеля до или после Пасхи нет. Главное на что стоит ориентироваться при посадке культуры так это на температуру и "готовность" земли к посадкам. Если погода теплая, то никакая Страстная неделя не помеха работе в огороде. Однако все работы все же желательно завершить к Страстной Пятнице.

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай — читайте в материале "Телеграфа".