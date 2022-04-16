В черный, голубой и мраморный: как необычно покрасить яйца на Пасху

Окрашивание нужно проводить с уже отваренными вкрутую и остуженными холодной водой яйцами.

Несмотря на то, что сейчас во многих магазинах можно приобрести различные красители любого цвета, однако многие хозяйки предпочитают экологичность и натуральность, и поэтому при покраске пасхальных яиц используют только натуральные красители, которые легко сделать из обычных продуктов.

Креативный блогер yana_marash на своей странице в Инстаграм поделилась несколькими оригинальными способами покраски яиц на Пасху, для которых необходимы вино, куркума, чай каркаде и красная капуста.

Красное вино

Возьмите бутылку красного сладкого вина. Доводите до кипения, убавьте огонь и на медленном огне оставьте на 30 минут. Опустите в него яйца и отправьте в холодильник на ночь. Результат получается космическим. ⠀

Чай Каркаде

Чай каркаде залейте водой и доводите до кипения, убавьте огонь и варите еще 20мин. Затем выключите, опустите внутрь яйца, хорошенько закапывая их под листьями. Добавьте 3-4 ложки уксуса и отставьте на ночь.

Красная капуста

Небольшой качан красной капусты нарежьте на средние кусочки, залейте водой и варите минут 20. Процедите и добавьте 3-4 ложки столового уксуса и опустите в жидкость яйца. Чем дольше яйца будут находиться в воде, тем насыщенней будет оттенок.

Куркума

Залейте куркуму водой, доведите до кипения, варите минут 15, добавьте пару ложек уксуса и отправьте яйца в жидкость.

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