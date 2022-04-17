Пасха-2022: что категорически запрещено делать в этот праздник
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В этот светлый и радостный праздник также следуют ограничениям и запретам
В 2022 году Пасха у христиан западного обряда выпадает на 17 апреля. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории.
"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот праздник, а также, какие есть пасхальные народные поверья и приметы в этот день.
Что нельзя делать на Пасху
- Нельзя быть жадными
- Нельзя ругаться, унывать и прибегать к печали
- Нельзя напиваться и прибегать к излишествам
- Нельзя работать в ущерб празднику
- Нельзя делать уборку и ремонтировать
- Нельзя ездить на кладбище
Пасхальные поверья и обряды
- Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу нужно встречать всей родней. Всем следует отведать кусочек кулича.
- Вербой, которую принесли в дом на вербной неделе, обмахивали комнаты, очищая от напастей.
- Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, нужно его перекрестить пасхальным яйцом.
- Молодые пары целовались на Пасху под деревом, чтобы их любовь была крепкой.
- Услышать стук дятла на Пасху – скоро удастся получить собственное жилье.
Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.
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