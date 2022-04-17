Пасха-2022: что категорически запрещено делать в этот праздник

В этот светлый и радостный праздник также следуют ограничениям и запретам

В 2022 году Пасха у христиан западного обряда выпадает на 17 апреля. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории.

"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот праздник, а также, какие есть пасхальные народные поверья и приметы в этот день.

Что нельзя делать на Пасху

Нельзя быть жадными

Нельзя ругаться, унывать и прибегать к печали

Нельзя напиваться и прибегать к излишествам

Нельзя работать в ущерб празднику

Нельзя делать уборку и ремонтировать

Нельзя ездить на кладбище

Пасхальные поверья и обряды

Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу нужно встречать всей родней. Всем следует отведать кусочек кулича.

Вербой, которую принесли в дом на вербной неделе, обмахивали комнаты, очищая от напастей.

Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, нужно его перекрестить пасхальным яйцом.

Молодые пары целовались на Пасху под деревом, чтобы их любовь была крепкой.

Услышать стук дятла на Пасху – скоро удастся получить собственное жилье.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.