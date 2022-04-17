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Пасха-2022: что категорически запрещено делать в этот праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пасха 2022
Пасха 2022

В этот светлый и радостный праздник также следуют ограничениям и запретам

В 2022 году Пасха у христиан западного обряда выпадает на 17 апреля. Этот праздник посвящен воскресению Иисуса Христа после Его распятия, и это событие является центром библейской истории.

"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот праздник, а также, какие есть пасхальные народные поверья и приметы в этот день.

Что нельзя делать на Пасху

  • Нельзя быть жадными
  • Нельзя ругаться, унывать и прибегать к печали
  • Нельзя напиваться и прибегать к излишествам
  • Нельзя работать в ущерб празднику
  • Нельзя делать уборку и ремонтировать
  • Нельзя ездить на кладбище

Пасхальные поверья и обряды

  • Чтобы семья жила мирно и счастливо весь год, первую праздничную трапезу нужно встречать всей родней. Всем следует отведать кусочек кулича.
  • Вербой, которую принесли в дом на вербной неделе, обмахивали комнаты, очищая от напастей.
  • Чтобы уберечь ребенка от сглаза на весь год, нужно его перекрестить пасхальным яйцом.
  • Молодые пары целовались на Пасху под деревом, чтобы их любовь была крепкой.
  • Услышать стук дятла на Пасху – скоро удастся получить собственное жилье.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.

Теги:
#Праздники #Запреты #Пасха
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