Вербное воскресенье 2022: где и когда смотреть службу онлайн

Богослужения на Вербное Воскресение будут транслироваться онлайн.

Увы, но в 2022-м году важные церковные пасхальные праздники омрачила война, которую на территории Украины развязала рф. Из-за этого, многие верующие не смогут посетить праздничные богослужения в храмах на Вербное воскресенье, которое в 2022-м году припадает на 17 апреля. Однако чтобы все желающие могли освятить вербу на Вербное воскресенье в Украине будут проводиться онлайн-богослужения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал священник ПЦУ Александр Дедюхин и анонсировал одно из таких богослужений.

"В этом году украинцы разбросаны по миру, поэтому не все смогут прийти в храмы освятить иву. У некоторых есть храмы только мп, а идти к ним что-то освящать — это все равно что быть окропленными кровью убитых украинцев. Поэтому в воскресенье, 17 апреля, в 12.00 по Киевскому времени на странице Александра Дедюхина будет проведено онлайн-освящение ивы, цветов, зеленых ветвей, даже одежды, если у вас ничего другого под рукой не будет", — сообщил священник.

Стоит отметить, что праздничные богослужения в церквях будут проходить в 9:00.

Напомним, ранее священник ПЦУ Александр Дедюхин рассказал, что убивать российских оккупантов, пришедших на нашу землю, чтобы совершать убийства, насилие и мародерство, не является грехом.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.