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Чем безопасно покрасить яйца на Пасху дома: необычные способы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чем безопасно покрасить яйца на Пасху дома: необычные способы Новость обновлена 17 апреля 2022, 10:26

Если вы хотите что бы яйца были не матовые, а не блестящие протрите их тряпочкой, смоченной растительным маслом.

Яйца (крашанки, писанки) — это один из главных атрибутов светлого праздника Пасха, а также обязательный "компонент" праздничной пасхальной корзины. Существует давняя традиция, что на праздник яйца нужно разрисовывать в разные цвета и наносить на них различные узоры. В современном мире есть множество различных красителей, наклеек и "одежек" на яйца, однако мы советуем использовать только натуральные красители.

"Телеграф" предлагает вам ознакомиться с очень оригинальными и в то же время простыми способами покраски яиц, красители для которых легко сделать из обычных продуктов.

Для покраски можно использовать свеклу, виноградный сок, краснокочанную капусту, чай каркаде, красное сладкое вино, чернику, куркуму, шпинат, кофе, чай, шелуху от коричневого или красного лука. Каждый продукт придаст особенный оттенок яйцам.

Способ "приготовления" для каждого продукта одинаковый:

  • Шаг 1: Сварите яйца вкрутую (это должно занять от 10 до 12 минут).
  • Шаг 2: Нарежьте овощи и отварите их до мягкости. Слейте воду, она и нужна.
  • Шаг 3: Когда жидкость остынет, добавьте одну столовую ложку уксуса.
  • Шаг 4: Аккуратно опустите яйца в краску. Для легкого окрашивания замочите яйца на 30 минут. Для более темного насыщенного цвета, замочите на ночь.

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.

Теги:
#Яйца #Пасха #Пасхальные яйца #Яйца на Пасху #Яйца красить
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