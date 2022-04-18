Великий понедельник 2022: что можно и нельзя делать в первый день Страстной недели

В этот день нельзя ругаться, злословить и веселиться.

С 18 апреля у христиан восточного обряда начинается Страстная неделя или седмица, которая предшествует святой Пасхе. Каждый день предпасхальной недели посвящен особым воспоминаниям о последних днях жизни Иисуса Христа, и имеет свои правила и запреты. И первый день — это Великий понедельник.

В это время люди ограничивают себя в привычных развлечениях, исключают из своего рациона мясо, рыбу и молочные продукты, активно готовятся к Пасхе и соблюдают народные приметы. "Телеграф" рассказывает, что можно и нельзя делать 18 апреля.

Во время церковной службы вспоминают о патриархе Иосифе, которого родные братья продали в рабство. Также понедельник — это время усердных молитв. Помимо этого, в этот день начинают варить масло (миро) на год вперед, которое после освятят в Великий четверг.

В Великий понедельник принято проводить генеральную уборку. Чтобы в этот день очистить дом от негатива, принято избавляться от старых и сломанных вещей. Особое внимание стоит уделить мытью окон.

Помимо этого, Великий понедельник — это благоприятный день для работы на огороде. Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.

Что нельзя делать в Великий понедельник 18 апреля

Нельзя венчаться и праздновать свадьбу.

Не стоит принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях.

Запрещено пить и курить.

Нельзя завидовать и скандалить.

Нельзя есть мясные и молочные продукты.

Запрещено ходить на кладбище и поминать умерших.

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