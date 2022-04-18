Посевной календарь на апрель 2022: что можно делать на огороде в Страстную неделю

Спланировать посадку рассады, учитывая фазы луны и благоприятные и неблагоприятные дни, поможет лунный календарь.

С 18 апреля у православных восточного обряда началась Страстная неделя — это важный период перед Пасхой, который имеет свои правила и строгие запреты. Страстная неделя для верующих предназначена для молитвы, поста, духовного развития и подготовке к светлому празднику Светлому Христову Воскресению. Стоит отметить, что определенных запретов на работу в огороде на этот период нет, однако не стоит переусердствовать.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на Страстную неделю 2022 года, которая припадает на период с 18 по 24 апреля. Это поможет вам узнать, в какие дни лучше всего заниматься своим огородом, а когда лучше ничего не садить и не сеять.

Лунный календарь на Страстную неделю в апреле 2022 года

Предпасхальная неделя в 2022-м году припала на убывающую Луну. Отметим, что в это время можно обрабатывать и опрыскивать деревья и кустарники от вредителей, подпитывать почву удобрениями, подрезать засохшие ветки.

Церковь никаких запретов на работу в огороде не устанавливает, но отмечается, что лучше всего посвятить эти дни молитвам и посещениям храма. Однако если огородные работы отложить нет возможности, то лучше не работать на огороде в пятницу и субботу.

Огородные работы на Страстной неделе

Считается, что все посаженное на Страстной неделю отлично приживается и дает хороший урожай, поэтому многие огородники и садоводы продолжают сеять и сажать растения в этот период. Отметим, что делать это можно только после посещения церкви. В Чистый четверг, например, можно сеять на рассаду помидоры и капусту.

Читайте также: Категория Lifestyle Посевной календарь на апрель: когда благоприятно сеять рассаду Благополучность урожая зависит от фазы Луны, которая влияет на силу земли.

Благоприятные дни для посадки культур на Страстной неделе:

Огурцы — 18-22, 24,

Лук на зелень — 18, 20-22,

Лук, чеснок, хрен — 18, 21, 22,

Кабачки, патиссоны, тыква — 21-23,

Картофель — 18, 21, 22,

Земляника, клубника — 18, 21, 22,

Горох, бобы, фасоль — 18, 20-22,

Морковь, свекла, сельдерей — 18, 21, 22,

Томаты — 18

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай читайте в материале "Телеграфа".