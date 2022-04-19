Что необходимо посадить на огороде в апреле: посевной календарь 2022

Апрель — горячий месяц для всего садового и огородного мира.

Второй месяц весны подходит к своему завершению, а это значит, что вскоре работы на огороде будет еще больше, ведь наступит долгожданное тепло и земля прогреется еще больше. Желательно заранее составить четкий план работ, чтобы ничего не упустить, и в этом отличным помощником станет лунный посевной календарь, который обязательно поможет вам получить хороший и щедрый урожай.

В апреле огороднику необходимо успеть сделать многое, чтобы осенью собранный урожай только радовал. "Телеграф" рассказывает, что обязательно нужно успеть сделать в апреле и когда это можно делать по лунному календарю.

Садово-огородные работы в апреле: что нужно сделать

Особое внимание в апреле нужно уделить посадке рассады. За ней нужно хорошо ухаживать, чтобы после высадки на огород, она прижилась и плодоносила. Можно заняться посевом на рассаду средне- и позднеспелой белокачанной капусты. Также в огороде нужно подготовить грунт к посадке различных культур.

Читайте также: Категория Lifestyle Посевной календарь на апрель: когда благоприятно сеять рассаду Благополучность урожая зависит от фазы Луны, которая влияет на силу земли.

Можно посадить холодостойкие овощи (редька, салат, редис, морковь, лук, горох и т.д.), а также некоторые зеленые культуры, такие как шпинат, петрушку, кинзу, укроп. Если у вас есть теплица, то в это время можно посадить капусту, брокколи и различные пряные травы.

Если позволяет температура воздуха, то можно заняться посадкой раннего картофеля. Остальные сорта нужно подготовить к посадке: вынести картофель из хранилища, перебрать его, избавиться от испорченной картошки и поместить ее в ящики для проращивания.

В апреле также можно приступать к рассаживанию земляники. На прошлогодних грядках убирают старые листья, вносят фосфорно-калийные удобрения, проводят профилактические обработки от болезней и вредителей.

Благоприятные дни для посадки овощей в апреле

Томаты 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Огурцы 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 апреля

Перец 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Лук на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля

Лук, чеснок, хрен 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Капуста, спаржа 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Баклажаны 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Кабачки, патиссоны, тыква 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30 апреля

Картофель 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Земляника, клубника 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Горох, бобы, фасоль 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля

Редис, редька, дайкон 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Морковь, свекла, сельдерей 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последнем месяце весны, чтобы получить хороший урожай, читайте в материале "Телеграфа".