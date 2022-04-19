Укр

Чистый четверг 2022: что сделать, чтобы быть здоровым весь год

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Чистый четверг 2022: что сделать, чтобы быть здоровым весь год Новость обновлена 19 апреля 2022, 10:19

Чистый четверг — это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю.

Традиционно за три дня до великого праздника Светлой Пасхи православные отмечают Чистый четверг. Отметим, что дата празднования каждый год разная и в 2022-м году выпадает на 21 апреля. Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной недели, которая предшествует Пасхе.

"Телеграф" рассказывает что нужно обязательно сделать в этот день, чтобы быть здоровым. А также мы собрали для вас все главные запреты дня, которые лучше не нарушать.

Чистый четверг 2022: история и традиции

В этот день вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря. Согласно Библии, именно в этот день Иисус и его ученики провели Тайную Вечерю, на которой Сын Божий омыл ноги своим апостолам. В четь этого события в храмах читается одна из самых длинных служб в году.

Считается, что в этот день каждый человек должен расстаться со всеми своими страхами, проблемами, волнениями и грешными помыслами, ведь такой "груз" нести в светлый праздник Пасхи не стоит. Чтобы это сделать, нужно обязательно помолиться и умыться до восхода солнца.

Чистый четверг 2022: что обязательно нужно сделать

  • Принято начинать готовить первые блюда к пасхальному столу: красить и расписывать яйца, выпекать паски и медовые пряники.
  • Необходимо провести генеральную уборку в доме и избавиться от всего ненужного хлама.
  • Нужно приготовить или купить четверговую соль.
  • Желательно подстричь кончики волос, ведь именно волосы дольше всего хранят весь негатив.
  • Можно сделать в доме перестановку — это поможет в исполнении заветных желаний.
  • Обязательно нужно доделать все, и не отлаживать на потом.
  • Умыться и покупаться до рассвета. Лучше всего делать это "с серебра". Это значит, что в воду перед умыванием нужно опустить что-то серебряное: монетку, колечко, цепочку или ложку.
Считается, что серебро добавит красоту и молодость коже.
Считается, что серебро добавит красоту и молодость коже.

Чистый четверг 2022: что категорически нельзя делать

  • До службы в церкви нельзя ничего пить, есть и делать.
  • Нельзя ругаться и ссориться.
  • Нельзя одалживать или давать в долг что-либо.
  • Запрещено думать о плохом.
  • Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье.
  • Нельзя приступать к приготовлению блюд к праздничному столу до тех пор, пока в доме не будет наведен полный порядок.
  • Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья.
  • Свадьбы, дни рождения, крестины также под запретом.

Чистый четверг 2022: как правильно мыться

  • Сразу после пробуждения в Чистый четверг нужно умыться с серебряной монетки или ложки.
  • Во время купания необходимо читать молитву и просить Бога изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли.
  • Желательно купаться стоя.
  • Также в Чистый четверг советуют обливаться холодной водой.

Ранее мы публиковали календарь пасхальных праздников в 2022 году, чтобы вы не пропустили ни одну из важных дат.

Теги:
#Пасха #Чистый четверг #Страстная неделя #Когда Чистый четверг #Что нужно делать в Чистый четверг
Российские морпехи
Новости России
Нападать на Польшу и Балтию уже нечем: россия в Украине потеряла важнейшие силы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские морпехи
Нападать на Польшу и Балтию уже нечем: россия в Украине потеряла важнейшие силы
Дата публикации
Категория
Арестович об обмене Медведчука на защитников Мариуполя
Торгуемся по максимуму: Арестович рассказал о переговорах по Мариуполю
Дата публикации
Категория
Такие фото разрушений в Головчино публикуют росСМИ
"Обстрел Украиной" Белгородской области снова оказался постановкой рф: есть доказательство
Дата публикации
Категория
Украинские ССО подрывают боеспособность врага
Россияне наступают сразу по ряду направлений: Генштаб назвал самые горячие точки
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города