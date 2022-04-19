Чистый четверг 2022: что сделать, чтобы быть здоровым весь год

Чистый четверг — это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю.

Традиционно за три дня до великого праздника Светлой Пасхи православные отмечают Чистый четверг. Отметим, что дата празднования каждый год разная и в 2022-м году выпадает на 21 апреля. Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной недели, которая предшествует Пасхе.

"Телеграф" рассказывает что нужно обязательно сделать в этот день, чтобы быть здоровым. А также мы собрали для вас все главные запреты дня, которые лучше не нарушать.

Чистый четверг 2022: история и традиции

В этот день вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря. Согласно Библии, именно в этот день Иисус и его ученики провели Тайную Вечерю, на которой Сын Божий омыл ноги своим апостолам. В четь этого события в храмах читается одна из самых длинных служб в году.

Считается, что в этот день каждый человек должен расстаться со всеми своими страхами, проблемами, волнениями и грешными помыслами, ведь такой "груз" нести в светлый праздник Пасхи не стоит. Чтобы это сделать, нужно обязательно помолиться и умыться до восхода солнца.

Чистый четверг 2022: что обязательно нужно сделать

Принято начинать готовить первые блюда к пасхальному столу: красить и расписывать яйца, выпекать паски и медовые пряники.

Необходимо провести генеральную уборку в доме и избавиться от всего ненужного хлама.

Нужно приготовить или купить четверговую соль.

Желательно подстричь кончики волос, ведь именно волосы дольше всего хранят весь негатив.

Можно сделать в доме перестановку — это поможет в исполнении заветных желаний.

Обязательно нужно доделать все, и не отлаживать на потом.

Умыться и покупаться до рассвета. Лучше всего делать это "с серебра". Это значит, что в воду перед умыванием нужно опустить что-то серебряное: монетку, колечко, цепочку или ложку.

Считается, что серебро добавит красоту и молодость коже.

Чистый четверг 2022: что категорически нельзя делать

До службы в церкви нельзя ничего пить, есть и делать.

Нельзя ругаться и ссориться.

Нельзя одалживать или давать в долг что-либо.

Запрещено думать о плохом.

Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье.

Нельзя приступать к приготовлению блюд к праздничному столу до тех пор, пока в доме не будет наведен полный порядок.

Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья.

Свадьбы, дни рождения, крестины также под запретом.

Чистый четверг 2022: как правильно мыться

Сразу после пробуждения в Чистый четверг нужно умыться с серебряной монетки или ложки.

Во время купания необходимо читать молитву и просить Бога изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли.

Желательно купаться стоя.

Также в Чистый четверг советуют обливаться холодной водой.

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