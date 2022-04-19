Чистый четверг 2022: что сделать, чтобы быть здоровым весь год
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Чистый четверг — это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю.
Традиционно за три дня до великого праздника Светлой Пасхи православные отмечают Чистый четверг. Отметим, что дата празднования каждый год разная и в 2022-м году выпадает на 21 апреля. Чистый четверг считается одним из главных дней Страстной недели, которая предшествует Пасхе.
"Телеграф" рассказывает что нужно обязательно сделать в этот день, чтобы быть здоровым. А также мы собрали для вас все главные запреты дня, которые лучше не нарушать.
Чистый четверг 2022: история и традиции
В этот день вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря. Согласно Библии, именно в этот день Иисус и его ученики провели Тайную Вечерю, на которой Сын Божий омыл ноги своим апостолам. В четь этого события в храмах читается одна из самых длинных служб в году.
Считается, что в этот день каждый человек должен расстаться со всеми своими страхами, проблемами, волнениями и грешными помыслами, ведь такой "груз" нести в светлый праздник Пасхи не стоит. Чтобы это сделать, нужно обязательно помолиться и умыться до восхода солнца.
Чистый четверг 2022: что обязательно нужно сделать
- Принято начинать готовить первые блюда к пасхальному столу: красить и расписывать яйца, выпекать паски и медовые пряники.
- Необходимо провести генеральную уборку в доме и избавиться от всего ненужного хлама.
- Нужно приготовить или купить четверговую соль.
- Желательно подстричь кончики волос, ведь именно волосы дольше всего хранят весь негатив.
- Можно сделать в доме перестановку — это поможет в исполнении заветных желаний.
- Обязательно нужно доделать все, и не отлаживать на потом.
- Умыться и покупаться до рассвета. Лучше всего делать это "с серебра". Это значит, что в воду перед умыванием нужно опустить что-то серебряное: монетку, колечко, цепочку или ложку.
Чистый четверг 2022: что категорически нельзя делать
- До службы в церкви нельзя ничего пить, есть и делать.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Нельзя одалживать или давать в долг что-либо.
- Запрещено думать о плохом.
- Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье.
- Нельзя приступать к приготовлению блюд к праздничному столу до тех пор, пока в доме не будет наведен полный порядок.
- Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья.
- Свадьбы, дни рождения, крестины также под запретом.
Чистый четверг 2022: как правильно мыться
- Сразу после пробуждения в Чистый четверг нужно умыться с серебряной монетки или ложки.
- Во время купания необходимо читать молитву и просить Бога изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли.
- Желательно купаться стоя.
- Также в Чистый четверг советуют обливаться холодной водой.
Ранее мы публиковали календарь пасхальных праздников в 2022 году, чтобы вы не пропустили ни одну из важных дат.
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