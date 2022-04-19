Самый действенный обряд для укрепления здоровья в Чистый четверг

"Базой" оберега является поваренная соль

На четвертый день Страстной недели православные христиане отмечают особый день — Чистый четверг. Его дата каждый год разная, ведь зависит от празднования Пасхи, и в 2022-м году праздник выпал на 21 апреля. В этот день принято убираться дома, готовить паски и целебную четверговую соль, которая является сильным оберегом и поможет укрепить здоровье.

"Телеграф" рассказывает что такое четверговая соль, зачем ее готовить в Чистый четверг, а также как ее можно приготовить самостоятельно.

Четверговая соль: что это

Четверговая соль в народе считается сильным оберегом и средством с особой целительной силой. По виду она похожа на мелкий уголь, так как имеет черный цвет. В народе верят, что четверговая соль может лечить, исцелять, защищать от всего нечистого.

Четверговая соль обладает очень сильным энергетическим зарядом и может помочь в лечении болезней, а также привлечь в дом достаток и удачу. Эту соль добавляют в блюда больным людям для их выздоровления, и носят с собой как оберег на счастье. Также небольшое количество такой соли добавляли в воду во время купания детей, чтобы ребенок рос сильным и здоровым.

Стоит отметить, что готовить четверговую соль можно только лишь один день в году — в Чистый четверг перед Страстной пятницей, однако использовать можно весь год. Готовить ее нужно в тихой и мирной атмосфере, а на Пасху ее надо освятить в церкви вместе с другими продуктами.

Четверговая соль: как приготовить

На 1 кг соли потребуется 10 столовых ложек ржаной муки. Соль насыпьте на сковороду, добавьте муку. Нагревайте, помешивая деревянной ложкой по часовой стрелке, при этом трижды читайте над ней молитву "Отче наш" или специальную — для соли "Чистый Четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй". Когда мука и соль почернеют, соли необходимо дать остыть. Также к этому рецепту можно добавлять еще измельченные сушеные травы, хорошо подойдут розмарин, мята, мелисса, крапива или душица.

Стоит отметить, что приготовить четверговую соль надо успеть до захода Солнца, при этом нужно стараться не просыпать ни крупинки. Использовать соль необходимо до Чистого четверга следующего года.

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