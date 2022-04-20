Можно ли на Пасху сажать картошку: посевной календарь на апрель 2022

Пасха вносит определенные изменения в жизнь верующих людей

С 18 апреля у православных восточного обряда началась Страстная неделя, которая заканчивается празднованием Пасхи. В это время верующим нужно готовить свое жилье светлому празднику, а также очищать свою душу молитвами и посещениями церкви. Однако для садоводов огородников важнее, что эта неделя приходится на весенние работы, каждый день из которых важен. Поэтому и появляется вопрос: можно ли работать на огороде или в саду на Пасху?.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на Страстную неделю 2022 года, а также с самыми благоприятными датами посадки картофеля в апреле 2022-го года.

Каждый день из Страстной седьмицы и сама Пасха имеют свои правила и строгие запреты. В основном все работы в этот период направлены на уборку и подготовку к Пасхе, однако огородные дела никто не отменял, особенно если погода это позволяет. По христианским правилам работать не грешно, ведь это благое дело, однако на пасхальной неделе желательно не все время посвящать огороду или саду.

Лунный календарь на Страстную неделю в апреле 2022 года

Предпасхальная неделя в 2022-м году припала на убывающую Луну. В это время можно обрабатывать и опрыскивать деревья и кустарники от вредителей, подпитывать почву удобрениями, подрезать засохшие ветки. Также в плане посадок это довольно нейтральное время – огородом заниматься не возбраняется.

Можно ли работать в огороде на Пасху

Выполнив все традиционные ритуалы пасхальной недели, после обеда можно заняться работой в саду, на огороде. Лучше выполнить неотложную легкую работу, например, высадить оставшуюся рассаду овощей, посеять семена. Также можно в Пасху пересаживать цветы. Не нужно проводить тяжелые работы: вскапывать землю; оформлять крону деревьев; убирать мусор; сажать деревья; бороться с вредителями; проводить обрезку кустарников; прививать деревья.

Если погода теплая, то никакая Страстная неделя не помеха работе в огороде. Однако все работы все же желательно завершить к Страстной Пятнице.

Благоприятные дни для посадки культур на Страстной неделе:

Огурцы — 18-22, 24,

Лук на зелень — 18, 20-22,

Лук, чеснок, хрен — 18, 21, 22,

Кабачки, патиссоны, тыква — 21-23,

Картофель — 18, 21, 22,

Земляника, клубника — 18, 21, 22,

Горох, бобы, фасоль — 18, 20-22,

Морковь, свекла, сельдерей — 18, 21, 22,

Томаты — 18

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