Как привлечь деньги и любовь: самые сильные обряды и ритуалы в Чистый четверг

Чистый четверг сопровождает множество обычаев, примет, обрядов, молитв и традиций.

Четвертый день пасхальной Страстной недели, который в 2022 году выпадает на 21 апреля, называется Чистым четвергом. Главной традицией этого дня является выпечка пасхальных куличей и покраска яиц, а также важно в эту дату покупаться, очистив свое тело и дух. Помимо этого в этот день советуют исповедаться и причаститься.

Кроме того, четверг Страстной недели обладает большой магической силой и различные обряды, ритуалы и чтения заговоров будут особенно эффективными. Однако только если они направлены на добро и проведены с чистыми помыслами и открытыми сердцем и душой.

"Телеграф" рассказывает о самых лучших и сильных заговорах, обрядах и ритуалах, которые можно проводить в Чистый четверг.

Обряды и ритуалы в Чистый четверг

На замужество

В Чистый четверг нужно вытереться новым полотенцем и это полотенце вместе с пасхальными яйцами и паской на Пасху отдать нищим, которые просят милостыню. Это гарантирует, что в ближайшее время девушка выйдет замуж.

На деньги

Для привлечения денег в Чистый четверг с утра нужно пересчитать трижды все деньги, которые есть в вашем доме, чтобы они водились круглый год. Но перед этим нужно провести омовение, причем с мылом! Смывая с себя пену, надо проговорить: "Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (-у) Божьего (-ю) (имя), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от бесплодных споров. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь"

Против ссор в семье

Испеките хлеб или булочку, после чего посолите выпечку со словами: "Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю".

Для красоты

В Чистый четверг нужно набрать в банку воды, положить в нее серебряную монету или другую вещь, а утром на Пасху умыться этой водой.

Заговоры в Чистый Четверг

На счастливый брак

Положите вечером нитку на порог, а когда муж ее переступит, свяжите в узел, приговаривая: "Раб Божий (имя) и я, его нитка, вместе скручены, плотно сверчены. Как на этой нитке узел не развяжется, так и он со мной никогда не расстанется".

На скорое замужество

Умыться молоком, подготовленным для кошки, и сказать: "Как все гладят кошек, и как кошки ко всем льнут, так и мне женихи проходу не дадут. Ныне и присно и во веки веков. Аминь."

На удачу и счастье

Произносить эти слова нужно после окончания уборки: "Очищается Чистым четвергом вся матушка-земля, очистится Чистым четвергом, и душа моя. Как правильно ходят по небу солнце и луна, по своему кругу вечному поворачиваются, так правильно повернется и ко мне счастливая доля и судьба. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

На деньги

В этот день нужно трижды пересчитать все деньги, которые есть дома: до восхода солнца, в полдень и на закате. Все это время не забывай приговаривать волшебный заговор: "Сотня, двести, тысяча шестьсот, рука-владыка моя денежки берет!"

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Для красоты

Читают до восхода солнца и при этом кланяются поочередно на четыре стороны: "Встану я, Раба Божья (имя), на заре ясной, поклонюсь первой звезде прекрасной, умоюсь росой, утрусь девичьей косой. Будь мое белое лицо белее свету белого, щечки алые краснее солнца красного, глаза ярче месяца ясного. Брови мои будьте черней черной земли, чтобы парни все, как один, слово не могли мне против сказать, глаз от меня оторвать. Всех бы я была белей и милей, желанней и красивей. Слово мое лепко, дело мое цепко. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь."

Ранее "Телеграф" писал о важных приметах в Чистый четверг, а также рассказывал о главных запретах, которые лучше не нарушать.