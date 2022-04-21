Как зарядить четверговую соль на привлечение денег и удачи

Мистическая соль-оберег — это прокаленная до углей соль с травами или ржаной мукой

На четвертый день Страстной недели православные христиане отмечают особый день — Чистый четверг. В этот день издавна проводили различные обряды на очищение, а также привлечения денег и удачи. Самым известным из таких обрядов является заряживание четверговой соли.

Советы по приготовлению четверговой соли дала астролог Елена Астропсихолог в своем Инстаграм.

Что такое четверговая соль

Четверговая соль считается сильным оберегом и средством с особой целительной силой. По виду она похожа на мелкий уголь, так как имеет черный цвет. В народе верят, что четверговая соль может лечить, исцелять, защищать от злых сил.

Четверговая соль бывает двух видов: утренняя и вечерняя. Для приготовления первой женщины просыпались рано утром. Сначала начисто прибирались в доме и мылись сами и только тогда принимались готовить чистую четверговую соль.

Как приготовить четверговую соль

Мистическая соль-оберег — это прокаленная до углей соль с травами или ржаной мукой. Так что целебные свойства четверговой соли, вполне объяснимы и оправданы. Ведь и в современном мире активированный уголь используется как сорбент при отравлениях, кожных заболеваниях, аллергии и так далее.

На 1 кг соли потребуется 10 столовых ложек ржаной муки. Соль насыпьте на сковороду, добавьте муку. Нагревайте, помешивая деревянной ложкой по часовой стрелке, при этом трижды читайте над ней молитву "Отче наш" или специальную — для соли "Чистый Четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй". Когда мука и соль почернеют, соли необходимо дать остыть. Также к этому рецепту можно добавлять еще измельченные сушеные травы, хорошо подойдут розмарин, мята, мелисса, крапива или душица.

Как пользоваться четверговой солью

Расходовать соль нужно в течение года и использовать всю до следующей Пасхи.

Ранее "Телеграф" писал о важных приметах в Чистый четверг, а также рассказывал о главных запретах, которые лучше не нарушать.