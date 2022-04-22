Нажмет ли путин "ядерную кнопку": астролог обозначила опасные периоды

Астролог озвучила прогноз касательно ядерной угрозы для Украины и всего мира

Летом есть вероятность покушения на путина, но в мае-июне возможна угроза применения россией ядерного оружия. Как передает "Телеграф", об этом сообщается в прогнозе астролога Арины Артуровны.

По словам Арины Артуровны, путин воплотил в себе слишком много страшных черт, и его ждёт неприятное будущее.

"В апреле путин будет много врать и изворачиваться. Всё, что он говорит, сбудется ровно наоборот", — рассказывает астролог.

Положение планет в транзитной карте, отмечает астролог, говорит о непонимании друг друга, которое существует между главнокомандующим армии, с одной стороны, и российскими "элитами", с другой стороны.

"В результате, мы видим очень серьёзный внутренний конфликт. Здесь возможны разные финалы. Может погибнуть тот самый человек, наделённой безумной властью. Но возможно и другое – этот человек "победит" своих внутренних врагов и воплотит свои мечты, порождённые больной психикой и ещё более больным телом", — говорит Арина Артуровна.

Астролог называет самым опасным периодом май-июнь, когда есть риск нажатия "кнопки". Но по ретроМеркурию, добавляет она, для путина что-то пойдёт не так: могут не выполнить приказ, ударить по своим же территориям, или же техника не сработает.

Также астролог добавляет, что с 10 мая по 10 июня российская верхушка будет в ярости, многие передумают и откажутся от своих прошлых решений, потому что летом их ждут финансовые потери.

Июль-август 2022 года, говорится в прогнозе, тоже очень непростое для путина время.

"Его оппоненты, друзья, и, конечно же, враги будут готовить для него что-то не очень хорошее… В этот период вероятны попытки покушения. Но всё-таки самое опасное время – это именно май-июнь. Есть риски для всего нашего мира, потому есть вероятность нажатия "ядерной кнопки", — сообщила Арина Артуровна.

По ее словам, 25 мая Марс перейдёт в знак Овна и энергия планет может подтолкнуть путина к очень страшным шагам.

"Самое опасное время, в плане стратегического и тактического взрыва – это конец мая и начало июня. Так как две конфликтные взрывоопасные планеты, Марс и Юпитер, будут находиться в соединении. Транзитная карта путина говорит о том, что он еще не принял решения в данный момент, так как не знает исхода ситуации в Украине", — рассказала астролог.

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Кроме того, она добавила, что в апреле у путина будет заметное ухудшение здоровья.

"Транзитная формула домов 6 и 12 говорит о том, что он проходит очередной курс лечения. На этом фоне его реакция и действия будут непредсказуемыми и неожиданными. Он понимает, что возможно скоро умрёт, винит в этом весь мир и хочет всем отомстить", — сообщается в прогнозе.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Анна Ефремова указала на неблагоприятные периоды в прогнозе для Украины и риск оккупации новых территорий.