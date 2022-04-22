Страстная пятница 2022: что строго запрещено делать в этот день

В Страстную пятницу предписано соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного голодания

Согласно христианским вероучениям, Страстная (Великая, или Страждущая) пятница считается днем распятия Иисуса Христа. Для православных верующих это самый скорбный день Страстной недели, которая в 2022 году заканчивается 24 апреля на великий праздник Пасхи.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Христиане посвящают пятницу упоминаниям о страданиях, смерти Спасителя на кресте, снятие его с креста и погребение.

В Страстную пятницу в соборах не совершаются литургии, а читают Евангелие о Страстях Христовых.

Кроме этого, в этот день предписано соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного воздержания от употребления пищи. Категорически запрещается делать что-либо по дому и заниматься хозяйством, нельзя ругаться, громко смеяться и петь (не забываем, что это день скорби).

Делать уборку в доме и другую не срочную работу по хозяйству, нельзя даже разводить огонь;

Нельзя шить, разрезать ткань;

Нельзя работать на земле: копать, сажать, убирать мусор на участке;

Нельзя предаваться любым плотским утехам;

Нельзя принимать алкоголь;

Нельзя есть горячую пищу, термически обработанные продукты, мясо, яйца и все молочные продукты.

Запреты на Страстную пятницу: инфографика

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