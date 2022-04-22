Посевной календарь на апрель 2022: почему после Пасхи нельзя работать на огороде

Важно правильно определиться со временем посадки огорода, чтобы в будущем получить хороший урожай.

Неделя после Пасхи называется Светлой седьмицей. В это время в храмах проводятся богослужения и каждый день звенят колокола. Считается, что всю Светлую неделю надо отдыхать, веселиться и радоваться, ведь Иисус Христос воскрес. Однако что же делать с садово-огородными работами? Весна ведь идет и сезон активных посадок тоже.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на конец апреля 2022 года и рассказывает можно ли работать в саду и на огороде сразу после Пасхи.

Можно ли сажать огород после Пасхи?

Работать на огороде, в том числе и сажать растения, сразу после Пасхи не желательно, ведь Светлая седьмица в первую очередь предназначена для отдыха и веселья. Более того, в это время земля считается "мертвой" для посадок.

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Помимо этого, через девять дней после Пасхи начинается Радоница — поминальная неделя.Лишь по завершению этих дней можно приступать к работе в огороде. Однако если Пасха поздняя, то многие огородники время зря не теряют и сажают огород, когда получается, даже и на второй день после Пасхи, руководствуясь пословицей "весенний день год кормит"

Лунный календарь на Светлую неделю в апреле 2022 года

Послепасхальная неделя в 2022-м году припала на убывающую Луну и на новолуние 30 апреля. В это время лучше заняться обрабатыванием и опрыскиванием деревьев и кустарников от вредителей, подпитывание почвы удобрениями, подрезанием засохших веток. А Радоница уже припадает на растущую луну. В этот период уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы.

Благоприятные дни для работы в огороде после Пасхи

Конец апреля:

картофель — 28, 29

морковь, лук — 26, 28, 29

перец, баклажан — 26, 27

помидоры (томаты) — 26, 27

малина, смородина, ежевика, виноград — 26, 27

зелень — 26-27,

огурцы — 26-27,

капуста — 26-27.

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Начало мая:

помидоры и огурцы — 5, 6,

лук на зелень, чеснок и хрен— 5, 6,

картофель и топинамбур — 5, 6,

кабачки, баклажаны, патиссоны — 5, 6,

морковь, свекла и репа — 5, 6,

капуста всех видов и спаржа — 5, 6,

посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика — 5, 6,

бобовые — 3, 4,

клубника и земляника — 3, 4,

перец — 5, 6,

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай — читайте в материале "Телеграфа".