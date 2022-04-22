"Смерти и взрывоопасные ситуации": астролог рассказала, что принесет коридор затмений

Астролог отмечает, что человечество в этот период ждут взрывоопасные ситуации и разрывы дипломатических отношений

Совсем скоро откроется первый коридор затмений в этом году, который принесет серьезные изменения Украине и ее жителям. Так 30-го мая произойдет солнечное затмение, которое и откроет этот коридор. Завершится он лунным затмением 16-го мая.

Этот период обладает очень мощной энергетикой, которая значительно повлияет на жизнь людей, в том числе и украинцев. Об этом рассказала астролог Валентина Виттрок на странице в Фейсбук.

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"Коридор затмений — это расстояние между двумя затмениями (обычно затмения всегда идут в паре: солнечное, а через две недели лунное. В 2022- ом году имеем два коридора затмений: весенне и осеннее. Весеннее солнечное затмение пройдет 30- го апреля в 23:27 по киевскому времени, оно собственно и откроет так называемый "коридор", через две недели произойдет полное лунное затмение 16- го мая", — поясняет астролог.

Виттрок отмечает, что любое затмение — это всегда из ряда вон выходящие обстоятельства, смерти коронованных или знаменитых особ, активизация вирусов, стечение фатальных обстоятельств. На затмения реагируют люди, рождённые в новолуния или непосредственно в затмения (например, папа Римский Иоанн был рожден в солнечное затмение и умер в солнечное затмение), люди знака Льва (российский генерал Дворников- для него солнечное затмение в Тельце очень негативно скажется на его карьере) и люди у которых Луна во Льве (президент Украины Владимир Зеленский), а также люди того знака, в котором проходит затмение.

В данный момент, затмение проходит по Тельцу. В 2019-ом году в знак Тельца зашёл Уран на семь лет, эта планета не делает жизнь Тельцов "скучной", нынешнее солнечное затмение состоится практически в соединении с Ураном в Тельце, а значит мир получит какой-то неожиданный эффект или ситуацию из ряда вон выходящую, отмечает астролог. У многих людей может резко меняться система ценностей, отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта (столкновение с новой реальностью у россиян), повышенная аварийность.

Астролог отмечает, что человечество в этот период ждут взрывоопасные ситуации и разрывы дипломатических отношений.

"Уран в природе — это ураганы и грозы, в обществе это технологии, оружие последнего образца, геополитические изменения, эмиграция, эвакуация или возврат из неё, проблемы с недвижимостью, неожиданные разрывы отношений, в том числе и дипломатических, взрывоопасные ситуации (будет много взрывов), то есть спокойным солнечное затмение 30-го апреля не будет…Майское лунное затмение с луной в Скорпионе может принести активность в криминогенном мире, особенно в сексуальном плане, отравления, подлость, эмоциональный дисбаланс, критические ситуации", — пишет Виттрок.

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"Есть у коридора затмений одна общая черта: все события произошедшие в коридоре затмений или в затмения непосредственно, имеют судьбоносный характер: свадьбы, подписания договоров, знакомства в коридоре затмений будут иметь последствия на протяжении всей жизни, закончится ли такое знакомство счастливым браком — вопрос, тут следует смотреть совместимость партнеров, однако кармические отношения длиною в жизнь обеспечены. Если пара поссорилась и рассталась в это время, то этой паре не суждено больше сойтись, они расходятся навсегда", — отметила Виттрок.

"Солнечное затмение формирует события сроком на 19 лет, это уникальная возможность заложить позитивную программу, попросить у высших сил откорректировать судьбу, исправить что-либо. Лунное затмение хорошо для избавления от лишнего веса, лишних друзей или агрессивных соседей / страны. Все, что будет происходить в весеннем коридоре затмений будет отражаться много лет в жизни общества, поэтому ловите момент и сделайте максимально позитивного для себя и своего окружения", — резюмировала астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.