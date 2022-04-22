Укр

Астролог назвала ключевую дату и событие, после которого российские оккупанты начнут покидать Украину

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Астролог сделала прогноз о судьбе Украины Новость обновлена 22 апреля 2022, 16:28
Астролог сделала прогноз о судьбе Украины

Солнечное затмение окажет сильное влияние на судьбу нашей страны, считает астролог

Астролог Влаентина Виттрок считает, что солнечное затмение 30 апреля кардинально изменит судьбу Украины. Именно этот день она считает ключевой датой, когда российские оккупанты начнут покидать нашу страну.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

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"Украина позиционирует себя как государство с сильной сплочённой армией, способной противостоять второй армии мира. Украинский народ сплочен как никогда и показывает пример другим странам", — подчеркивает астролог.

Она также отметила, что существует высокая вероятность подписания важных документов в период солнечного затмения.

"Мы имеем в прогрессиях два разрушительных градуса: 1- й весов и 19- й Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон — Бог войны, сказать, что это похоже на затишье? Возможно, и опять же стоит помнить, что затмение в доме подписания документов", — пишет Виттрок.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Теги:
#Россия #Война #Астролог
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