Потеряет все: астролог рассказала, что ждет россию

Рокировка в политической жизни рф может случиться в ближайшие пару лет

Будущее солнечное затмение, которое произойдет 30 апреля, может привести к переменам во властной структуре страны-агрессора россии. Как передает "Телеграф", об этом сообщается в прогнозе астролога Арины Артуровны.

Астролог подчеркивает, что солнечное затмение 30 апреля в 10 доме правительства российской федерации указывает на возможные перемены. По ее словам, в течение двух лет произойдёт полная рокировка и смена власти.

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Также астролог добавила, что весенние затмения в апреле и мае указывают на важный выбор, который стоит перед рф. По словам Арины Артуровны, есть два возможных сценария:

или россия оккупирует территории и теряет всё, что нажито, в том числе ресурсы, деньги и территории, или рф обязуется вернуть оккупированные территории Украины, что является последним шансом руководства россии спасти свое государство.

Напомним, первый коридор затмений в 2022 году начнется 30 апреля – произойдет солнечное затмение — и продлится до 16 мая – дата лунного затмения. По мнению астролога Валентины Виттрок, в этот период времени есть вероятность взрывоопасных ситуаций, а ряд стран могут разорвать дипломатические отношения.

Как ранее сообщал "Телеграф", астролог озвучила прогноз касательно возможного ядерного удара по Украине. Арина Артуровна отмечает, что самым опасным период в плане стратегического и тактического применения ядерного оружия россиией станет конец мая – начало июня этого года.