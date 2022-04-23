Великая суббота: что категорически нельзя делать в канун Пасхи

В 2022 году Страстную субботу отмечают 23 апреля.

Великая или Страстная суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается строгий Великий пост, длящийся 48 дней. Дата праздника переходящая и зависит от празднования Пасхи.

В субботу Страстной недели вспоминается погребение и пребывание в гробу тела Иисуса Христа, и о том, как он сошел в Ад. Также это день схождения Благодатного огня. Помимо этого, Великая суббота — это период, который посвящен последним приготовлениям к Пасхе.

"Телеграф" рассказывает что нужно обязательно сделать в этот день, а также мы собрали для вас все главные запреты дня, которые лучше не нарушать.

Великая суббота: что нужно обязательно сделать в этот день

В этот день стоит пойти в храм на богослужение.

Надо помириться со всем, с кем были в ссоре и простить все обиды. Также важно попросить прощение у всех перед кем виноваты.

Также в этот день пекут куличи, красят яйца, готовят пасхальные блюда.

В Великую субботу необходимо помогать нуждающимся. Можно раздавать милостыню.

Это последний день поста, в который разрешены послабления: еду можно запивать вином и есть горячую пищу с растительным маслом.

Великая суббота: что нельзя делать

Нельзя ссориться, драться, ругаться и злословить. Также не стоит в этот день сплетничать.

Запрещено в этот день пить алкоголь.

Нельзя веселиться: смеяться, петь, танцевать, шутить.

Необходимо воздержаться от интимной близости.

Нельзя в этот день ходить на кладбище.

Запрещено убирать дома, гладить, стирать, работать в саду или огороде, заниматься рукоделием, строительством, ремонтом.

Не стоит купаться в этот день.

Нельзя отказывать людям, которые просят о помощи.

Нельзя отдавать ничего из дома и одалживать деньги.

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