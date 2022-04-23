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Великая суббота: что категорически нельзя делать в канун Пасхи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Великая суббота: что категорически нельзя делать в канун Пасхи

В 2022 году Страстную субботу отмечают 23 апреля.

Великая или Страстная суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается строгий Великий пост, длящийся 48 дней. Дата праздника переходящая и зависит от празднования Пасхи.

В субботу Страстной недели вспоминается погребение и пребывание в гробу тела Иисуса Христа, и о том, как он сошел в Ад. Также это день схождения Благодатного огня. Помимо этого, Великая суббота — это период, который посвящен последним приготовлениям к Пасхе.

"Телеграф" рассказывает что нужно обязательно сделать в этот день, а также мы собрали для вас все главные запреты дня, которые лучше не нарушать.

Великая суббота: что нужно обязательно сделать в этот день

  • В этот день стоит пойти в храм на богослужение.
  • Надо помириться со всем, с кем были в ссоре и простить все обиды. Также важно попросить прощение у всех перед кем виноваты.
  • Также в этот день пекут куличи, красят яйца, готовят пасхальные блюда.
  • В Великую субботу необходимо помогать нуждающимся. Можно раздавать милостыню.
  • Это последний день поста, в который разрешены послабления: еду можно запивать вином и есть горячую пищу с растительным маслом.

Великая суббота: что нельзя делать

  • Нельзя ссориться, драться, ругаться и злословить. Также не стоит в этот день сплетничать.
  • Запрещено в этот день пить алкоголь.
  • Нельзя веселиться: смеяться, петь, танцевать, шутить.
  • Необходимо воздержаться от интимной близости.
  • Нельзя в этот день ходить на кладбище.
  • Запрещено убирать дома, гладить, стирать, работать в саду или огороде, заниматься рукоделием, строительством, ремонтом.
  • Не стоит купаться в этот день.
  • Нельзя отказывать людям, которые просят о помощи.
  • Нельзя отдавать ничего из дома и одалживать деньги.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Пасху в Украине. Также мы писали, будет ли дополнительный выходной день.

Теги:
#Приметы #Запреты #Великая Суббота
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