Великая суббота: что категорически нельзя делать в канун Пасхи
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В 2022 году Страстную субботу отмечают 23 апреля.
Великая или Страстная суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается строгий Великий пост, длящийся 48 дней. Дата праздника переходящая и зависит от празднования Пасхи.
В субботу Страстной недели вспоминается погребение и пребывание в гробу тела Иисуса Христа, и о том, как он сошел в Ад. Также это день схождения Благодатного огня. Помимо этого, Великая суббота — это период, который посвящен последним приготовлениям к Пасхе.
"Телеграф" рассказывает что нужно обязательно сделать в этот день, а также мы собрали для вас все главные запреты дня, которые лучше не нарушать.
Великая суббота: что нужно обязательно сделать в этот день
- В этот день стоит пойти в храм на богослужение.
- Надо помириться со всем, с кем были в ссоре и простить все обиды. Также важно попросить прощение у всех перед кем виноваты.
- Также в этот день пекут куличи, красят яйца, готовят пасхальные блюда.
- В Великую субботу необходимо помогать нуждающимся. Можно раздавать милостыню.
- Это последний день поста, в который разрешены послабления: еду можно запивать вином и есть горячую пищу с растительным маслом.
Великая суббота: что нельзя делать
- Нельзя ссориться, драться, ругаться и злословить. Также не стоит в этот день сплетничать.
- Запрещено в этот день пить алкоголь.
- Нельзя веселиться: смеяться, петь, танцевать, шутить.
- Необходимо воздержаться от интимной близости.
- Нельзя в этот день ходить на кладбище.
- Запрещено убирать дома, гладить, стирать, работать в саду или огороде, заниматься рукоделием, строительством, ремонтом.
- Не стоит купаться в этот день.
- Нельзя отказывать людям, которые просят о помощи.
- Нельзя отдавать ничего из дома и одалживать деньги.
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