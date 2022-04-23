Схождение Благодатного огня 2022 в Иерусалиме: онлайн-трансляция

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова

В Великую субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня начнется ежегодная торжественная церемония схождения Благодатного огня. Действие начнется около 13:00 по киевскому времени.

Схождение Благодатного огня можно будет наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.

Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня станет доступна в ближайшее время.

Также онлайн-трансляцию схождения Благодатного огня можно будет посмотреть по ссылке.

Что означает Благодатный огонь

Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).

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Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".

Схождение Благодатного огня в 2022-м году

В ожидании чуда схождения Благодатного огня в Иерусалим приехали уже тысячи верующих. При этом карантинные ограничения в этом году были сняты. Так что строгого ограничения числа верующих, которые смогут приехать в Иерусалим на церемонию нет. Кроме того, нет необходимости носить маски.

Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не смогут пойти в храм.