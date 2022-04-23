Схождение Благодатного огня 2022 в Иерусалиме: онлайн-трансляция
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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова
В Великую субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня начнется ежегодная торжественная церемония схождения Благодатного огня. Действие начнется около 13:00 по киевскому времени.
Схождение Благодатного огня можно будет наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.
Онлайн-трансляция схождения Благодатного огня станет доступна в ближайшее время.
Также онлайн-трансляцию схождения Благодатного огня можно будет посмотреть по ссылке.
Что означает Благодатный огонь
Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).
Этот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".
Схождение Благодатного огня в 2022-м году
В ожидании чуда схождения Благодатного огня в Иерусалим приехали уже тысячи верующих. При этом карантинные ограничения в этом году были сняты. Так что строгого ограничения числа верующих, которые смогут приехать в Иерусалим на церемонию нет. Кроме того, нет необходимости носить маски.
Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не смогут пойти в храм.
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