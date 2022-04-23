Пасха 2022: сильные молитвы о мире, которые стоит произнести в этот день

Читать молитву можно как церкви, так и дома

В воскресенье, 24 апреля православные восточного обряда отмечают самый радостный и светлый праздник в году — Христово Воскресение или Пасха. Это особый праздник, когда верующие вспоминают чудесное воскрешение Сына Божьего. Отметим, что именно с Пасхи церковный календарь начинает свой отсчет.

Считается, что на Пасху молитвы обладают особой силой и способны творить чудеса. Так как в 2022-м году Украина встречает праздник в условиях войны, очень важно поддержать свою страну духовно, помолившись в этот день и попросивши у Господа мира.

"Телеграф" рассказывает, как правильно молится на праздник, а также публикует тексты самых сильных молитв о мире.

Молитва за мир в Украине

Боже, Творцу и Отче всех людей, Ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали о том, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству. Помоги им прощать друг другу то зло, которое они причиняли и продолжают причинять своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с Твоей волей. Очисти их сердца от всякого обиды и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и межнациональной розни. Пусть все народы осознают свою обязанность заботиться о мире и решительно встанут на путь единства, с любовью сотрудничая друг с другом. Благослови, Боже, тех, кто посвящает себя великому делу творения мира. Да будет всегда благословенно Твое святое Имя и да придет в наши души и на наши земли Твое Царство справедливости, мира и согласия. Аминь

Молитва о мире

Господи Боже наш, сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: прости милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий. Не на лук свой надеемся, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире, смягчить милостью Твоей сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царь, выслушай нас и помилуй. Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой возвысить, и лук свой натянуть, чтобы поразить нас — бедных рабов Твоих, славящих тебя православно. Вскоре измени скорбь нашу на радость, а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило душистое перед Престолом Величества Твоего, вознося Украине наш мир и покой. Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый, выслушай нас и помилуй. Аминь.

Молитва о мире в семье

Господи, помоги, Господи, благослови светлой Пасхой, Чистыми днями, радостными слезами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иоанн Поститель, Иоанн Богослов, Иоанн Креститель, Иоанн многострадальный, Иоанн безголовый, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец, Варвара Великомученица, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Возьмите их злобу, укройте их гнев, Утихомирите их ярость. Ратью своей святой, Силой неспобедимой, необузданной ведите их к согласию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчас и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва-оберег на Пасху

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать Мария Христа носила, родила, крестила, кормила, поила, молитвам учила, спасала, оберегала, а потом у креста рыдала, слезы лила, причитала, вместе со своим милым Сыном страдала. Иисус Христос в воскресенье воскрес, отныне слава его от земли до небес. Ныне он сам нас, своих рабов, опекает, милостиво наши молитвы принимает. Господи, услышь меня, спаси меня, защити меня от всяких бед отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на пасху на здоровье от любых болезней

"В царствии небесном есть родник чудесный. Кто до воды дотронется, кто водой умоется, с того недуги смоются. Той воды я набрала, рабу Божьему (имя) отдала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.