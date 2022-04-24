Пасха 2022: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

В этот день нельзя грустить и предаваться унынию.

Христово Воскресение или Пасха – это главный и важнейший праздник в церковном календаре, который символизирует воскресение Сына Божьего Иисуса Христа после распятия. Отметим, что это событие является центром библейской истории.

Стоит добавить, что к Пасхе верующие готовятся на протяжении семи недель, которые также называют Седмицами и сопровождаются они Великим Постом. Последняя неделя перед Пасхой самая торжественная и знаменуется многими древними традициями. Ее называют Страстной.

"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот праздник.

Пасха 2022: что нельзя делать

Нельзя в этот день переедать.

Также запрещается грустить, ругаться с ближними.

Нельзя заниматься домашними делами, а том числе уборкой, мытьем и стиркой.

В Пасху лучше не трудиться на огороде.

Нельзя ездить на кладбище.

Запрещено выбрасывать остатки пасхальной еды, особенно освящённой.

Нельзя красить яйца и готовить куличи в день Пасхи.

Нельзя жадничать, скупиться, отказывать в милостыне и помощи, особенно в том случае, когда вас о них попросили.

Нельзя спать слишком долго.

На Пасху нельзя гадать или заниматься различными ритуалами и обрядами.

Пасха 2022: что нужно обязательно сделать

В этот день желательно навещать родственников и друзей.

Нужно посетить праздничное богослужение.

Нужно разговеться.

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Пасхальные приметы

Если загадать желание и съесть освященное яблоко, желание сбудется.

Если скормить птицам крошки, которые остались после пасхальной трапезы, это привлечет в дом деньги.

Если у незамужней девушки зачесалась бровь, она вскоре выйдет замуж.

Если раздать паски и каршанки нуждающимся, благосостояние семьи улучшится.

Чем богаче стол, тем богаче будет год.

Если умыться водой из колодца или источника, то это гарантированно принесет здоровье.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.