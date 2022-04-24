Укр

Пасха 2022: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
318
Пасха 2022: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

В этот день нельзя грустить и предаваться унынию.

Христово Воскресение или Пасха – это главный и важнейший праздник в церковном календаре, который символизирует воскресение Сына Божьего Иисуса Христа после распятия. Отметим, что это событие является центром библейской истории.

Стоит добавить, что к Пасхе верующие готовятся на протяжении семи недель, которые также называют Седмицами и сопровождаются они Великим Постом. Последняя неделя перед Пасхой самая торжественная и знаменуется многими древними традициями. Ее называют Страстной.

"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот праздник.

Пасха 2022: что нельзя делать

  • Нельзя в этот день переедать.
  • Также запрещается грустить, ругаться с ближними.
  • Нельзя заниматься домашними делами, а том числе уборкой, мытьем и стиркой.
  • В Пасху лучше не трудиться на огороде.
  • Нельзя ездить на кладбище.
  • Запрещено выбрасывать остатки пасхальной еды, особенно освящённой.
  • Нельзя красить яйца и готовить куличи в день Пасхи.
  • Нельзя жадничать, скупиться, отказывать в милостыне и помощи, особенно в том случае, когда вас о них попросили.
  • Нельзя спать слишком долго.
  • На Пасху нельзя гадать или заниматься различными ритуалами и обрядами.

Пасха 2022: что нужно обязательно сделать

  • В этот день желательно навещать родственников и друзей.
  • Нужно посетить праздничное богослужение.
  • Нужно разговеться.

Пасхальные приметы

  • Если загадать желание и съесть освященное яблоко, желание сбудется.
  • Если скормить птицам крошки, которые остались после пасхальной трапезы, это привлечет в дом деньги.
  • Если у незамужней девушки зачесалась бровь, она вскоре выйдет замуж.
  • Если раздать паски и каршанки нуждающимся, благосостояние семьи улучшится.
  • Чем богаче стол, тем богаче будет год.
  • Если умыться водой из колодца или источника, то это гарантированно принесет здоровье.

Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Пасха
ВСУ возобновили контроль над частью Херсонщины
В регионах
Украинские войска освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ возобновили контроль над частью Херсонщины
Украинские войска освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине: подробности
Дата публикации
Категория
Обелиск победы на одноименной площади в Киеве
В Киеве демонтировали огромные "ордена" с профилем Ленина: подробности
Дата публикации
Категория
Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности Украины и поставки оружия: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро Киева
Переговоры с рф, война и угроза ядерного удара: 11 главных тезисов с пресс-конференции Зеленского в метро
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается уже два месяца
Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города