Пасха 2022: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду
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В этот день нельзя грустить и предаваться унынию.
Христово Воскресение или Пасха – это главный и важнейший праздник в церковном календаре, который символизирует воскресение Сына Божьего Иисуса Христа после распятия. Отметим, что это событие является центром библейской истории.
Стоит добавить, что к Пасхе верующие готовятся на протяжении семи недель, которые также называют Седмицами и сопровождаются они Великим Постом. Последняя неделя перед Пасхой самая торжественная и знаменуется многими древними традициями. Ее называют Страстной.
"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в этот праздник.
Пасха 2022: что нельзя делать
- Нельзя в этот день переедать.
- Также запрещается грустить, ругаться с ближними.
- Нельзя заниматься домашними делами, а том числе уборкой, мытьем и стиркой.
- В Пасху лучше не трудиться на огороде.
- Нельзя ездить на кладбище.
- Запрещено выбрасывать остатки пасхальной еды, особенно освящённой.
- Нельзя красить яйца и готовить куличи в день Пасхи.
- Нельзя жадничать, скупиться, отказывать в милостыне и помощи, особенно в том случае, когда вас о них попросили.
- Нельзя спать слишком долго.
- На Пасху нельзя гадать или заниматься различными ритуалами и обрядами.
Пасха 2022: что нужно обязательно сделать
- В этот день желательно навещать родственников и друзей.
- Нужно посетить праздничное богослужение.
- Нужно разговеться.
Пасхальные приметы
- Если загадать желание и съесть освященное яблоко, желание сбудется.
- Если скормить птицам крошки, которые остались после пасхальной трапезы, это привлечет в дом деньги.
- Если у незамужней девушки зачесалась бровь, она вскоре выйдет замуж.
- Если раздать паски и каршанки нуждающимся, благосостояние семьи улучшится.
- Чем богаче стол, тем богаче будет год.
- Если умыться водой из колодца или источника, то это гарантированно принесет здоровье.
Напомним, что у православных западного и восточного обряда не совпадает дата празднования Пасхи из-за разницы в летоисчислении по разным календарям. Так, христиане западного обряда в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля.