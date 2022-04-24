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Светлая седмица 2022: что можно и нельзя делать на неделе после Пасхи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Светлая седмица 2022: что можно и нельзя делать на неделе после Пасхи Новость обновлена 24 апреля 2022, 13:05

Светлая Седмица, или Пасхальная Неделя — это семь дней после Пасхи.

Воскресение Христово или Пасха никак не завершает церковные празднования, а наоборот лишь открывает череду православных событий. Сразу после праздника начинается Светлая или Пасхальная седмица, которая в 2022-м году приходится на период с 25 апреля по 1 мая. На протяжение всей недели принято приветствовать друг друга словами: "Христос Воскрес!", на которые нужно отвечать: "Воистину Воскрес!".

"Телеграф" рассказывает, что об истории и главных традициях Пасхальной недели, а также, что можно и нельзя делать в это время.

Светлая Седмица: история и традиции

Светлая неделя после Пасхи — время для счастья и радости, и в это время каждый старается во имя жертвы Христа стать лучшей версией себя, найти поддержку у высших сил и у своих близких, заботиться друг о друге и не предаваться унынию и грусти. Богослужения Светлой седмицы праздничные и похожи на ночное пасхальное, а Царские врата в храмах в этот период раскрыты настежь.

Светлая Седмица: что можно делать

  • Всю неделю нужно продолжат молиться.
  • Снимаются все ограничения по питанию — можно употреблять как молочные, так и мясные продукты, употреблять алкоголь.
  • Всю неделю нужно веселиться, радоваться жизни и как можно больше отдыхать.
  • Принято одаривать знакомых и незнакомых подарками, не скупиться на помощь и не отворачиваться от тех, кто обратился за помощью.
  • В Светлую седмицу желательно думать только о хорошем.

Светлая Седмица: что категорически нельзя делать

  • Нельзя сквернословить.
  • Не принято предаваться грустным мыслям.
  • Нельзя на Светлой неделе обманывать и отказываться от выполнения данных обещаний.
  • В праздничную неделю не принято одалживать деньги.
  • Не стоит заниматься тяжелой работой.

Ранее "Телеграф" публиковал советы священника для тех верующих, которые в праздник не могут пойти в храм.

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#Пасха #Светлая седмица
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