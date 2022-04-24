Жизнь этих трех знаков Зодиака круто поменяется в мае: перемены не за горами
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Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут перемены в мае.
Увы, но весну в 2022 году в Украине омрачила война, которую развязала рф. Однако несмотря на это происходит много позитивных событий. Астрологи отмечает, что в мае жизнь некоторых знаков Зодиака кардинально изменится, при чем чаще всего эти перемены будут положительными.
Такие перемены в жизни будут у представителей этих трех знаков Зодиака — Дев, Тельцов и Близнецов, сообщает orakul.com.
Дева
Астрологи говорят, что вас ждет дальняя дорога. Возможно, вам придется уехать за границу. Кроме того, звезды рекомендуют оглянуться вокруг и присмотреться к своему окружению, возможно рядом с вами есть человек, которому вы не безразличны.
Тельцы
Май для представителей этого знака хорош для получения новых возможностей на профессиональном поприще. Также месяц обещает трогательное знакомство, которое может повлиять на то, как сложится ваша жизнь в течение этого года.
Близнецы
Представителей этого знака Зодиака ждет судьбоносное знакомство, однако стоит быть осторожнее, оно может быть как полезным, так и отрицательным. Также есть риск лишиться крупной суммы денег.
Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.
Кроме того, астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.
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