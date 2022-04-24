Жизнь этих трех знаков Зодиака круто поменяется в мае: перемены не за горами

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут перемены в мае.

Увы, но весну в 2022 году в Украине омрачила война, которую развязала рф. Однако несмотря на это происходит много позитивных событий. Астрологи отмечает, что в мае жизнь некоторых знаков Зодиака кардинально изменится, при чем чаще всего эти перемены будут положительными.

Такие перемены в жизни будут у представителей этих трех знаков Зодиака — Дев, Тельцов и Близнецов, сообщает orakul.com.

Дева

Астрологи говорят, что вас ждет дальняя дорога. Возможно, вам придется уехать за границу. Кроме того, звезды рекомендуют оглянуться вокруг и присмотреться к своему окружению, возможно рядом с вами есть человек, которому вы не безразличны.

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Тельцы

Май для представителей этого знака хорош для получения новых возможностей на профессиональном поприще. Также месяц обещает трогательное знакомство, которое может повлиять на то, как сложится ваша жизнь в течение этого года.

Близнецы

Представителей этого знака Зодиака ждет судьбоносное знакомство, однако стоит быть осторожнее, оно может быть как полезным, так и отрицательным. Также есть риск лишиться крупной суммы денег.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Кроме того, астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.