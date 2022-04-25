Посевной календарь на май 2022: что обязательно нужно посадить в начале месяца

В мае можно высаживать подрощенную рассаду многих овощей

Май — это самый теплый весенний месяц, когда погода становится стабильно относительно теплой. К этому времени земля уже окончательно просохла и можно заниматься активными посевами и посадками на огороде. Однако не стоит забывать, что в мае есть дни, которые совсем не подходят для огородных и садовых работ. Поэтому, чтобы не навредить своему урожаю, лучше всего придерживаться советам из посевного календаря.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года.

Что и когда можно делать в мае в саду и на огороде

В мае можно высаживать многие овощные культуры, луковичные цветы, плодовые деревья и кустарники. Также месяц благоприятен и для работы с рассадой. Отметим, что первым делом нужно высадить картошку, а затем другие овощи.

Также важно помнить, что в период убывающей Луны энергия и сила растения уходит в корень, а в период растущей Луны уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы.

Фазы Луны в мае 2022

Новолуние — 30 мая в 14:30.

Полнолуние — 16 мая в 07:14.

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Удачные и неудачные дни для работы в огороде в мае:

Благоприятные дни мая 2022: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26.

Нейтральные дни мая 2022: 1-3, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31.

Неблагоприятные дни мая 2022: 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.