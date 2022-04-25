Посевной календарь на май 2022: что обязательно нужно посадить в начале месяца
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 240
В мае можно высаживать подрощенную рассаду многих овощей
Май — это самый теплый весенний месяц, когда погода становится стабильно относительно теплой. К этому времени земля уже окончательно просохла и можно заниматься активными посевами и посадками на огороде. Однако не стоит забывать, что в мае есть дни, которые совсем не подходят для огородных и садовых работ. Поэтому, чтобы не навредить своему урожаю, лучше всего придерживаться советам из посевного календаря.
"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года.
Что и когда можно делать в мае в саду и на огороде
В мае можно высаживать многие овощные культуры, луковичные цветы, плодовые деревья и кустарники. Также месяц благоприятен и для работы с рассадой. Отметим, что первым делом нужно высадить картошку, а затем другие овощи.
Также важно помнить, что в период убывающей Луны энергия и сила растения уходит в корень, а в период растущей Луны уход и внимание стоит уделить растениям на поверхности почвы.
Фазы Луны в мае 2022
- Новолуние — 30 мая в 14:30.
- Полнолуние — 16 мая в 07:14.
- Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
- Убывающая Луна с 17 по 29 мая.
Удачные и неудачные дни для работы в огороде в мае:
- Благоприятные дни мая 2022: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26.
- Нейтральные дни мая 2022: 1-3, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31.
- Неблагоприятные дни мая 2022: 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29.
Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-