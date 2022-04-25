Этим трем знакам Зодиака в мае придется покинуть свой дом: грозит вынужденный переезд

Это может быть как краткосрочный переезд, так и полная смена жительства.

Весна в 2022-м году несет в себе много перемен, при чем как мелких, так и кардинальных. Увы, но некоторым представителям зодиакального круга в мае придется покинуть свой родной дом. Астрологи определили тройку знаков Зодиака, которым следует готовиться к переезду или долгому путешествию.

Об этом сообщает сайт Unian.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака придется изменить место жительства, даже если они этого не хотят. Просто нужно смириться, что сейчас такой шаг необходим, и принять это. Чтобы было легче перенести переезд, обратитесь за помощью к своим близким.

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Рыбы

Этот знак Зодиака ждет спонтанная поездка. Однако скорее всего, это будет что-то типа далекого путешествия, чем полноценного переезда. Не стоит переживать, что поездка незапланированная: причин для волнений нет – все сложится хорошо.

Лев

В мае у Львов появится возможность сменить место жительства. Однако минус переезда будет в том, что представители знака не сами примут такое решение, а не вынуждены будут уехать из-за обстоятельств. Звезды советуют не терять оптимизма и верить, что все наладится.

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