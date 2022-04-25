"Покажем, на что способны": астролог рассказала о поворотном моменте для Украины в солнечное затмение

По словам астролога, Украину во время солнечного затмения ждет непростой период

Уже на этой неделе, 30 апреля, весь мир ждет очень важное астрологическое событие — Солнечное затмение. Астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что оно окажет невероятно сильное влияние на судьбу Украины.

Об этом она написала на своей странице astro.medvedka.

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Астролог подчеркнула, что в этом году солнечное затмение пройдет в соединении с планетой независимости — Ураном.

"Солнечное затмение будет проходить в соединении с планетой неожиданностей, революций и независимости – Ураном. То есть это будут новые принципиально важные события (скажем даже – судьбоносные, ведь на затемнение случайностей не бывает), к тому же непредсказуемые, неожиданные, практически невозможно спрогнозировать. События, продиктованные затемнениями, могут развиваться за месяц до и после затмения. Но, конечно, чем ближе к дню Х, тем вероятность и фатальность событий больше", — пишет Медвецкая.

Как солнечное затмение повлияет на судьбу Украины

По словам астролога, Украину во время солнечного затмения ждет непростой период.

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"Очень показательно то, что солнечное затмение будет в 1 доме натальной карты Украины. То есть события, вызванные этим затмением, будут касаться становления Украины, заявленных о себе в мире, умения показать себя и на что способна Украина. В принципе этим государство и занимается. Интересно, что затемнение эти темы еще усилит. Звезды подсказывают, что нам будет очень нелегко (транзитный Сатурн в одном градусе с натальной Луной, оппозиция к натальному Плутону от точки затемнения), но мы будем сильными, очень сильными, даже несгибаемыми (транзитный Плутон в гармоничном аспекте к Марсу в карте Украины)", — пишет она.

Однако Украина все же одержит победу над своими врагами, подчеркивает астролог.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь спрогнозировал победу Украины в войне уже в апреле.