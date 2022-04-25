Поминальные дни в Украине в 2022 году: когда будут и можно ли идти на кладбище
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В народе поминальные дни называют Проводами, Красной Горкой, Гробками.
Традиционно через неделю после Пасхи, которая называется Светлой седмицей, в Украине принято ходить на кладбище и вспоминать умерших родственников. Церковное название поминальных дней – Радоница или Родительский день, однако в народе их еще называют Проводами, Красной Горкой или Гробками.
"Телеграф" рассказывает, когда Радоница в 2022-м году, ее история, а также можно ли идти на кладбище во время войны.
Поминальные дни в 2022-м году: дата
День поминания в церковной традиции, Радоница, всегда выпадает на 9-й день после праздника Пасхи, что в 2022-м году — 3 мая. Однако в разных регионах Украины традиции и даты поминальных дней отличаются. Так как Радоница выпадает всегда на будний день, люди ходят на кладбища либо в воскресенье перед ней, либо в воскресенье после. Из этого выходит, что первые Проводы, Красная Горка или Фомино воскресенье в 2022-м году выпадают на 1-мая.
Поминальные дни: традиции
Считается, что слово "радоница" происходит от слова "радость", поэтому грустить на кладбище нельзя. Нужно наоборот радоваться тому, что усопшие вошли в другую вечную жизнь. Однако от громких разговоров и смеха лучше воздержаться.
Во время Проводов принято приходить на кладбище и оставлять у могил родных кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу. Также люди садятся около могил своих родственников и трапезничают, вспоминая их. А чтобы мертвым в другой жизни было хорошо, на могилу также ставят стакан с водкой, если усопший пил, и поджигают сигарету — если умерший курил.
Поминальные дни: запреты
- Нельзя грустить и скорбеть по умершим.
- Желательно воздерживаться от громких разговоров и смеха на кладбище.
- Нельзя распивать алкоголь на кладбище.
- Вспоминая умерших предков, нельзя называть их покойниками.
- Нельзя прогонять людей, которые собирают по кладбищу продукты.
Можно ли идти на кладбище во время войны
Отметим, что из-за активных боевых действий и опасности минирования украинцев призывают отложить поход на кладбище в 2022-м году. В ряде городов Украины даже запретили посещение кладбищ на поминальные дни и перед Пасхой. А если вы все же решили посетить умерших родственников, то желательно не терять бдительности и быть крайне внимательными.
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