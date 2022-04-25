Поминальные дни в Украине в 2022 году: когда будут и можно ли идти на кладбище

В народе поминальные дни называют Проводами, Красной Горкой, Гробками.

Традиционно через неделю после Пасхи, которая называется Светлой седмицей, в Украине принято ходить на кладбище и вспоминать умерших родственников. Церковное название поминальных дней – Радоница или Родительский день, однако в народе их еще называют Проводами, Красной Горкой или Гробками.

"Телеграф" рассказывает, когда Радоница в 2022-м году, ее история, а также можно ли идти на кладбище во время войны.

Поминальные дни в 2022-м году: дата

День поминания в церковной традиции, Радоница, всегда выпадает на 9-й день после праздника Пасхи, что в 2022-м году — 3 мая. Однако в разных регионах Украины традиции и даты поминальных дней отличаются. Так как Радоница выпадает всегда на будний день, люди ходят на кладбища либо в воскресенье перед ней, либо в воскресенье после. Из этого выходит, что первые Проводы, Красная Горка или Фомино воскресенье в 2022-м году выпадают на 1-мая.

Поминальные дни: традиции

Считается, что слово "радоница" происходит от слова "радость", поэтому грустить на кладбище нельзя. Нужно наоборот радоваться тому, что усопшие вошли в другую вечную жизнь. Однако от громких разговоров и смеха лучше воздержаться.

Во время Проводов принято приходить на кладбище и оставлять у могил родных кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу. Также люди садятся около могил своих родственников и трапезничают, вспоминая их. А чтобы мертвым в другой жизни было хорошо, на могилу также ставят стакан с водкой, если усопший пил, и поджигают сигарету — если умерший курил.

Поминальные дни: запреты

Нельзя грустить и скорбеть по умершим.

Желательно воздерживаться от громких разговоров и смеха на кладбище.

Нельзя распивать алкоголь на кладбище.

Вспоминая умерших предков, нельзя называть их покойниками.

Нельзя прогонять людей, которые собирают по кладбищу продукты.

Можно ли идти на кладбище во время войны

Отметим, что из-за активных боевых действий и опасности минирования украинцев призывают отложить поход на кладбище в 2022-м году. В ряде городов Украины даже запретили посещение кладбищ на поминальные дни и перед Пасхой. А если вы все же решили посетить умерших родственников, то желательно не терять бдительности и быть крайне внимательными.

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