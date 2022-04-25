Даже кукла Барби стала королевой, а Чарльз по прежнему принц: смешные приколы о королевской семье

В сети любят пошутить, что принц Чарльз никогда не дождется корону от королевы Елизаветы.

Королева Великобритании Елизавета II в 2022-м году отметила свой 96-й день рождения, а также в этом году, в июне, состоится грандиозная церемония в честь ее платинового юбилея (70 лет) на троне. Отметим, что к этому событию компания Martell выпустила куклу Барби, вдохновившись британским монархом.

Кукла одета в платье цвета слоновой кости и синюю ленту, украшенную миниатюрными медальонами, похожими на ордена королевской семьи. Также у куклы есть мини-тиара, которая повторяет корону королевы Марии. Именно в этой тиаре Елизавета была в день своей свадьбы.

Стоимость такой игрушки — 94,99 фунтов стерлингов.

И конечно же в сети сразу вспомнили про принца Чарльза, который все никак не станет королем. Уже и кукла Барби получила "королевский статус", а он все в принцах ходит, пока его мама правит страной. Самые смешные шутки про британскую королевскую семью в подборке от "Телеграфа" ниже:

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.