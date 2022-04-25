Укр

Проблемы с деньгами: 3 знака Зодиака, которые скоро столкнутся с финансовыми трудностями

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп 2022 Новость обновлена 25 апреля 2022, 18:58
Гороскоп 2022

Козерогам, Стрельцам и Близнецам стоит прямо сейчас пересмотреть свое отношения к финансам

Астрологи, ранее назвавшие знаки Зодиака, которых ждут перемены в мае, рассказали, кто из представителей гороскопа в ближайшее время столкнется с денежными проблемами.

Как передает Unian, пересмотреть свое отношение к деньгам уже сегодня необходимо Козерогам, Стрельцам и Близнецам.

Козероги

У этих представителей Зодиака могут наблюдаться проблемы с работой, которые не будут решены в ближайшее время. Однако можно надеяться на улучшения после Лунного затмения, которое случится в 2022 году 16 мая.

Стрельцы

Хотя Стрельцов ожидает довольно насыщенный радостными событиями май, их ожидает много непредвиденных трат.

Близнецы

Черная полоса у представителей данного знака Зодиака не завершится в ближайшие недели. Все проблемы, не только в денежном плане, разрешатся после затмения 16 мая.

Ранее "Телеграф" писал, кому из зодиакальных знаков придется покинуть свой родной дом.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Деньги #Астрология
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