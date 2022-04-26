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Радоница 2022: дата, традиции и запреты на поминальные дни в Украине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Радоница в Украине 2022
Радоница в Украине 2022

В 2022 году Проводы приходятся на 3 мая

Радоница (также Гробки, Красная горка, Поминальные дни, Поминки, Проводы) — вторая неделя после Пасхи, которая в украинской традиции является поминальной за умершими родственниками. В это время православные верующие ходят на кладбище.

"Телеграф" рассказывает, когда Радоница в этом году, какие есть традиции поминальных дней и что запрещено делать на кладбище в этот период.

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Радоница в 2022-м — дата

Радоница всегда приходится на 9 день после Светлого Христово Воскресения. В 2022 году Проводы попадают на 3 мая. Так как Радоница выпадает всегда на будний день, в Украине принято ходить на кладбище в воскресенье перед ней или после. Поэтому получается, что Красная горка выпадают на 1 мая.

Радоница в 2022-м — главные традиции поминальных дней

В эти дни принято приходить на кладбище и оставлять у могил близких людей, родственников кусочек освященной паски, пасхальное яйцо, зажженную свечу. В поминальные дни молятся за упокой души человека. В храмах проходят поминальные службы.

Радоница в 2022-м — что нельзя делать

Считается, что само слово "радоница" походить от слова "радость". Это связано со светлым чудом воскрешения Иисуса Христа и победы жизни над смертью. Поэтому на поминальные дни нежелательно грустить и скорбеть по ушедшим в мир иной. На кладбище стоит отказаться от громких разговоров и смеха. Алкоголь находится под запретом.

Напомним, что праздник Пасхи никак не завершает церковные празднования — сразу после праздника начинается Светлая или Пасхальная седмица.

Теги:
#Праздники #Поминальные дни #Радоница
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