Солнечное затмение 30 апреля: как привлечь в свою жизнь мир в этот особый день

Очень важно во время затмения держать фокус только на светлых мыслях, говорит астропсихолог

Приближается важное и значимое астрологическое событие в 2022 году – затмение. Частичное Солнечное затмение произойдет уже в эту субботу, а именно 30 апреля. Кроме того 16 мая произойдет Лунное затмение. Период между затемнениями называют коридором затемнений.

Об этом говорит астропсихолог Наталья Лакатош.

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"Затмения играют важную и специфическую роль потому, что светила становятся в одну линию с узлами – Кету и Раху, что в астрологии являются кармическими показателями, подчеркивающими фатальность и судьбоносность событий, более того, все начинающееся в период затемнений может длиться 9 или 18 лет", — отмечает эксперт.

Во время затемнений открывается ограничивающий обстоятельства коридор выбора. По словам Лакатош, этот выбор всегда очень тяжел, его тяжесть в том, что нужно брать ответственность за последствия своего выбора. По сути, нужно быть очень зрелой личностью, чтобы принимать эти вызовы судьбы.

"Наступает время душевной перестройки, всем нам крайне необходимо сосредоточиться именно на духовных ценностях, важно отдавать себе отчет в том, что вы хотите взять в будущее, потому что если это исключительно сосредоточенность на материальном – будущего у вас может и не быть", — предупреждает астропсихолог.

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Затемнения заставят нас пересмотреть ценности, разобрать ошибки, запускают механизм, который должен привести к переходу на другой уровень. Очень важно во время затемнений держать фокус только на светлых, чистых мыслях, такими же должны быть поступки, которые бы вам не предлагали, без агрессии, ненависти, мести, злобы, ярости и гнева. У всех нас всегда есть свобода выбора и ответственность за наш выбор тоже только на нас. Именно в этот период на ментальном, энергетическом плане мы формируем свое будущее и запускаем процессы на 9 или даже 18 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь спрогнозировал победу Украины в войне уже в апреле.