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Когда можно высаживать рассаду: посевной календарь на май 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Когда можно высаживать рассаду: посевной календарь на май 2022 Новость обновлена 26 апреля 2022, 08:01

Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.

Чтобы удачно высадить рассаду в открытый грунт нужно учесть много различных "факторов": температуру воздуха, температуру почвы, время суток и даже облачность. Также немалую роль в посадке рассады играет и посевной календарь.

"Телеграф" рассказывает, когда и как высаживать рассаду в открытый грунт в мае.

Фазы Луны в мае 2022

Циклы небесного светила способны влиять на плодородность и способность растений лучше приживаться в земле. К примеру в новолуние и полнолуние лучше не заниматься садово-огородными работами, ведь они принесут больше вреда, чем пользы.

  • Новолуние — 30 мая в 14:30.
  • Полнолуние — 16 мая в 07:14.
  • Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
  • Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Когда высаживать рассаду в мае 2022

Не торопитесь высаживать рассаду в открытый грунт как можно раньше, ведь тогда высаженные культуры имеют больше шансов погибнуть от заморозков, ветра или других весенних факторов. И их не спасет даже пленочное укрытие. Нежелательно высаживать растения в полнолуние и новолуние, а также в день до и день после них.

Благоприятные дни для высадки рассады в мае 2022:

  • Огурцы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
  • Перец (горький, сладкий), баклажаны — 5, 6, 17, 23, 24
  • Томаты — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
  • Капуста — 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Теги:
#Лунный календарь #Рассада #Огород #Посевной календарь
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