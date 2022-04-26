Когда можно высаживать рассаду: посевной календарь на май 2022

Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.

Чтобы удачно высадить рассаду в открытый грунт нужно учесть много различных "факторов": температуру воздуха, температуру почвы, время суток и даже облачность. Также немалую роль в посадке рассады играет и посевной календарь.

"Телеграф" рассказывает, когда и как высаживать рассаду в открытый грунт в мае.

Фазы Луны в мае 2022

Циклы небесного светила способны влиять на плодородность и способность растений лучше приживаться в земле. К примеру в новолуние и полнолуние лучше не заниматься садово-огородными работами, ведь они принесут больше вреда, чем пользы.

Новолуние — 30 мая в 14:30.

Полнолуние — 16 мая в 07:14.

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Когда высаживать рассаду в мае 2022

Не торопитесь высаживать рассаду в открытый грунт как можно раньше, ведь тогда высаженные культуры имеют больше шансов погибнуть от заморозков, ветра или других весенних факторов. И их не спасет даже пленочное укрытие. Нежелательно высаживать растения в полнолуние и новолуние, а также в день до и день после них.

Благоприятные дни для высадки рассады в мае 2022:

Огурцы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Перец (горький, сладкий), баклажаны — 5, 6, 17, 23, 24

Томаты — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Капуста — 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.