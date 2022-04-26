Укр

Три знака Зодиака, которых в мае ждут большие проблемы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Три знака Зодиака, которых в мае ждут большие проблемы Новость обновлена 26 апреля 2022, 08:53

Не для всех май будет утешителен

Май — неоднозначный месяц, который несет в себе кардинальные изменения для многих представителей знаков Зодиака. Однако если одним ждут достаточно положительные или хотя бы нейтральные события, то некоторым знакам Зодиака астрологи прогнозируют месяц проблем и неурядиц.

Проблемы в жизни настанут у представителей этих трех знаков Зодиака — Близнецов, Весов и Скорпионов, сообщает orakul.com.

Близнецы

Для представителей этого знака Зодиака не задастся весь месяц. Близнецы постоянно будут попадать в мелкие неурядицы, которые потом могут перерасти в большие проблемы. Чтобы облегчить их влияние, нужно пытаться немного себя разгрузить и не браться за несколько дел одновременно.

Весы

Звезды сулят Весам нелегкие испытания в мае месяце. Также проблем добавит и сложный характер представителей этого знака. Чтобы не навлечь на себя большие беды, желательно во всех спорах походить на компромиссы и стараться быть более добрым к окружающим.

Скорпион

Представители этого созвездия могут испытывать проблемы со здоровьем. Поэтому желательно уделить этой сфере своей жизни большее внимание. Устройте генеральную уборку и избавьтесь от ненужного хлама. Однако и тут не перетруждайтесь сильно, ведь вам грозит повышенная утомляемость.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог #Все знаки зодиака
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