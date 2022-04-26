Гороскоп Таро на май: Овны могут воссоединиться с близкими, а Близнецов ждут испытания

Май будет непростым для многих, — и неудивительно

На третий месяц войны россии против Украины жизнь стала такой непредсказуемой, что каждого интересует, — а чего же ждать дальше?

"Телеграф" сделал расклад Таро для каждого знака Зодиака на май 2022 года.

Овен — перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта называется "Владыка недостатка в наслаждениях" и она обещает потери, однако Вам она выпала перевернутой, что является добрым знаком. В ближайшие недели к Вам вернется что-то утерянное, — это может быть как утерянная радость жизни или уверенность, так и человек, с которым Вы давно не общались.

Телец — перевернутый Маг

Май пройдет у Вас под знаком беспорядка и непоследовательности. Возможно, Вы сейчас в сложной ситуации, в которой на данный момент невозможно разобраться, или же банально неуверенны в собственных силах. Также карта может предупреждать о чьем-то намерении пойти на нечестный поступок ради временной выгоды, — и этим человеком может оказаться как кто-то посторонний, так и Вы сами.

Близнецы — Девятка мечей

В ближайшие недели Вы можете столкнуться с огромной волной вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Рак — Пустая карта

В колоде Таро две таких карты, и они выпадают, когда по каким-то причинам дать ответ на интересующий Вас вопрос невозможно. Может быть, Ваше будущее еще не определенно или Вы не готовы узнать о нем.

Лев — перевернутый Туз пентаклей

В мае у Вас будет все неплохо с деньгами, но Вы можете неразумно с ними поступить, вследствие чего снова окажетесь на мели, — будьте очень аккуратны с вложениями.

Дева — перевернутая Двойка кубков

Эта карта называется "Владыка любви", но в перевернутом положении она предупреждает о возможных спорах и разногласиях в отношениях. Не дайте эгоизму и мелким обидам разрушить Вашу любовь.

Весы — перевернутая Восьмерка жезлов

В мае карты Таро очень рекомендуют Вам "замедлиться", — если Вы будете подгонять себя или какие-то события, то только навредите себе и поссоритесь с окружающими.

Скорпион — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в мае, — в ближайшее время Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Стрелец — перевернутая Смерть

Обычно эта карта обещает перерождение и обновление, но перевернутая Смерть — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать и просто ожидайте перемен, они скоро будут.

Козерог — Рыцарь кубков

Это хорошая карта, которая обещает Вам приятные события романтического или любовного характера. Наслаждайтесь жизнью и не сдерживайте душевные порывы.

Водолей — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, парализованы неуверенностью и не можете сдвинуться дальше.

Рыбы — Король пентаклей

В ближайший месяц Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал мнение астролога о том, когда закончится война в Украине.