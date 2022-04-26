Укр

Названы три знака Зодиака, которых в мае ждет сказочная удача

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Гороскоп на май 2022 для Скорпионов, Дев и Раков Новость обновлена 26 апреля 2022, 14:26
Гороскоп на май 2022 для Скорпионов, Дев и Раков

Май для этих знаков Зодиака станет удачным периодом в жизни

К сожалению, весна в Украине в 2022-м году не такая радостная, как всегда, ведь ее омрачила война. Однако даже несмотря на это, эта пора года несет в себе много хорошего, а не только проблемы и неурядицы. Астрологи отмечают, что последний весенний месяц будет особенно счастливым у некоторых знаков Зодиака.

Небесные светила в мае обещают сказочное счастье и успех Скорпионам, Девам и Ракам, сообщает Униан.

Скорпион

Несмотря на все трудности, в мае Скорпионы почувствуют, что они защищены от любых неприятностей. Не стоит думать о проблемах, все разрешится само собой. Однако особое внимание представителям данного знака желательно обратить на свою работу.

Дева

Представителей этого знака Зодиака ждет невероятное везение и удача в мае. Дев ждут важные судьбоносные события, которые перевернут их жизнь с ног на голову. Однако эти изменения будут очень радостные и счастливые.

Рак

Небесные светила в мае обещают Ракам особую удачу, причем фортуна улыбнется представителям знака по "всем фронтам" — и в финансовом плане, и в личной жизни, и в карьере. Также, некоторых Раков может ждать переезд, возможно даже в другую страну.

Ранее "Телеграф" писал, кому из зодиакальных знаков придется покинуть свой родной дом.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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