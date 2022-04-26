Укр

Судьба соединит: названы 3 знака Зодиака, которые повстречают любовь в 2022 году

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп для Рыб, Весов, Близнецов Новость обновлена 26 апреля 2022, 20:59
Гороскоп для Рыб, Весов, Близнецов

Астрологи рассказали, кто встретит свою любовь

Несмотря на военные действия в нашей стране, многие украинцы не теряют веры в завтрашний день, влюбляются и связывают себя узами брака. Тем, кто находится в одиночестве, стоит прислушаться к звездам.

Ночные светила обещают тройке знаков Зодиака встречу со второй половинкой в этом году, передает unian.net.

Рыбы

Рыбам будет везти весь следующий год. Им посчастливится встретиться с человеком, который навсегда изменит их мир.

Весы

Судьба пошлет вам человека, который даст вам все то, в чем вы нуждались последние месяцы. Более гармоничных отношений у вас еще никогда не было, поэтому вы будете очень довольны своим новым семейным статусом.

Близнецы

Близнецам судьба преподнесет встречу со старым знакомым, в котором вы ранее видели только друга. Он предстанет перед вам в немного другом амлуа, от этих отношений вам будет сносить крышу.

Ранее астрологи рассказали о трех зодиакальных знаках, у которых в мае начнется "белая полоса".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовь #Любовный гороскоп
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