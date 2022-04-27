Солнечное затмение 30 апреля: что категорически нельзя делать в этот день
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Лучше прожить этот период максимально спокойно, "без резких движений"
Уже на этой неделе, в субботу, 30 апреля, мир ждет достаточно важное астрологическое событие — Солнечное затмение, которое даст начало коридору затемнений. Отметим, что это затмение окажет невероятно сильное влияние на судьбу Украины.
"Телеграф" рассказывает, когда именно наступит затмение, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Солнечное затмение 2022: дата и время
Первое в 2022-м году солнечное затмение, которое будет частичным, пройдет 30 апреля в 21 час 27 минут по Гринвичу (23 часа 27 минут по киевскому времени). В Украине затмение видно не будет. Понаблюдать за явлением смогут лишь жители Южной Америки и акватории Тихого океана.
Солнечное затмение 2022: что нельзя делать
Астролог Наталья Ларичева на своей странице в Инстаграме дала несколько рекомендаций, как провести этот день. Что нельзя делать 30 апреля:
- Нельзя планировать на этот период важных дел.
- Нежелательны в этот период свадьбы.
- Не нужно принимать никаких важных решений.
- Все дела и решения, принятые в этот период, будут иметь фатальный и "аварийный" характер.
- Старайтесь избегать конфликтов и держите себя в руках.
Как сообщал "Телеграф", ранее знаменитая карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски предсказала, что ждет россию после проигрыша в войне.
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