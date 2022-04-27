Укр

Посевной календарь на май 2022: благоприятные дни для посадок саженцев и цветов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Посевной календарь на май 2022: благоприятные дни для посадок саженцев и цветов Новость обновлена 27 апреля 2022, 08:07

Май – главный месяц для садоводов и огородников

Последний весенний месяц — это пора, когда цветет большинство плодовых деревьев и ягодных кустарников, поэтому одна из главных задач садоводов является уход за этими культурами. Также в мае желательно обработать деревья и кусты от вредителей, ведь именно в этот период сад активно атакуют различные насекомые. Помощником в правильной организации работы в саду станет лунный посевной календарь на май.

"Телеграф" рассказывает, как, что и когда нужно делать в саду согласно лунному календарю на май 2022 года.

Благоприятные дни для работы в саду в мае:

  • Прививка деревьев — 2,3, 4, 5, 6
  • Обрезка ветвей и побегов — 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 25, 26
  • Борьба с вредителями и болезнями — 7, 8, 9 , 21, 22, 23, 24, 25, 26
  • Полив — 5, 6, 17, 18
  • Внесение удобрений — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18

Благоприятные дни посева и посадки растений в саду в мае

  • Однолетние цветы — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
  • Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Комнатные растения — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14
  • Плодовые деревья и кустарники — 5, 6, 10, 11, 28, 29
  • Декоративные растения — 5, 6, 10, 11, 12, 13, 28, 29

Какие цветы сажать в мае

  • Виола ("анютины глазки"): 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
  • Георгины: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.
  • Гладиолусы, нарциссы и тюльпаны: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания растений в мае

  • 16, 30 мая

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Алексей Арестович
Украина
Арестович неприятно удивил сроками завершения войны в Украине: "Настраиваемся на долгую историю"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович неприятно удивил сроками завершения войны в Украине: "Настраиваемся на долгую историю"
Дата публикации
Категория
Российские войска
Российские оккупанты захватили несколько населенных пунктов на Донбассе (карта)
Дата публикации
Категория
Остатки танка оккупантов
россия меняет схему наступления: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Во многих районах Запорожской области вещает только российское телевидение
Не только Херсон: оккупанты готовят "референдум" в еще одной области Украины
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 63: ВСУ контратакуют несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах