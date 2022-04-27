Посевной календарь на май 2022: благоприятные дни для посадок саженцев и цветов

Май – главный месяц для садоводов и огородников

Последний весенний месяц — это пора, когда цветет большинство плодовых деревьев и ягодных кустарников, поэтому одна из главных задач садоводов является уход за этими культурами. Также в мае желательно обработать деревья и кусты от вредителей, ведь именно в этот период сад активно атакуют различные насекомые. Помощником в правильной организации работы в саду станет лунный посевной календарь на май.

"Телеграф" рассказывает, как, что и когда нужно делать в саду согласно лунному календарю на май 2022 года.

Благоприятные дни для работы в саду в мае:

Прививка деревьев — 2,3, 4, 5, 6

Обрезка ветвей и побегов — 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 25, 26

Борьба с вредителями и болезнями — 7, 8, 9 , 21, 22, 23, 24, 25, 26

Полив — 5, 6, 17, 18

Внесение удобрений — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18

Благоприятные дни посева и посадки растений в саду в мае

Однолетние цветы — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Комнатные растения — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14

Плодовые деревья и кустарники — 5, 6, 10, 11, 28, 29

Декоративные растения — 5, 6, 10, 11, 12, 13, 28, 29

Какие цветы сажать в мае

Виола ("анютины глазки"): 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Георгины: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Гладиолусы, нарциссы и тюльпаны: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

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Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания растений в мае

16, 30 мая

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.